Волочкова в вульгарном платье помолилась за россиян

Анастасия Волочкова, несмотря на провокационные наряды и шпагат, является прилежной прихожанкой. Скандально известная балерина регулярно посещает храм, однако даже в этом вопросе нашлись те, кто отыскал повод раскритиковать ее.

Пока близкие – мать Тамара Владимировна и дочь Ариадна – отдыхают в Турции, Анастасия Волочкова находится в Москве. Балерина регулярно тренируется для поддержания формы и не забывает посещать салоны красоты. Обо всем этом известно благодаря аккаунту Анастасии в социальной сети Instagram, куда с завидной регулярностью она выкладывает фотографии и видео.

А еще Волочкова находит время в своем плотном графике, чтобы посетить храм. Артистка довольно часто публикует кадры, на которых запечатлена внутри него или возле. Пожалуй, только такие фото не вызывают ажиотажа – даже отъявленные злопыхатели не находят повода придраться к Волочковой.

Впрочем, бывают исключения. Так, многим подписчикам не понравилась фотография, предположительно, сделанная у храма Матроны в Москве. Пользователи Сети пришли в неистовство, увидев, что балерина посетила святое место, по их мнению, в неподобающем наряде.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 31 Июл 2018 в 10:24 PDT

"Помолилась о вас. Добра вам и любви🌺", – написала Анастасия, а в ответ получила не только слова благодарности, но и ведро помоев. Комментаторы раскритиковали артистку за длинное платье с леопардовым принтом и внушительным декольте.

"Шпагата в храме не будет?", "Все люди как люди это вечернее платье в пол в церковь отправилась ))))🙈", "В церковь с голой грудью, крестик нательный можно в церковь и надеть", "Боже сколько вульгарности и пошлости", "К чему фарисействовать? Да и наряд не для храма Божия", "Стыдобище! В развратном платье на фоне Храма!😱", "С голыми плечами в такие места не ходят молиться, так уж принято среди православных (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – раскричались пользователи.