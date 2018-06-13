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Беременная Нюша об ужасающих изменениях во внешности

Нюша. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) перестала скрывать беременность. Артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что готова ко всем ужасающим переменам в своей внешности, связанным с интересным положением.
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По признанию Нюши, прежде чем забеременеть, она решила себя побаловать. "Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график... Нельзя сказать, чтобы я как-то сильно готовилась", – отметила артистка. Интересно, что, когда Нюша узнала о беременности, решила сразу супругу Игорю Сивову не рассказывать. "Подождать какое-то время, удостовериться, что все хорошо, что все уже точно там. Конечно, Игорь был очень счастлив", – отметила певица.

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Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Артистка заявила, что настроена позитивно и не боится изменений во внешности, сопряженных с беременностью. "Беременность – это большое счастье. Женский организм за эти девять месяцев обновляется полностью. Это удивительный процесс: в тебе что-то происходит, а ты абсолютно не контролируешь это. Нет смысла нервничать, бояться – все равно будет так, как будет", – заключила Нюша.

Певица объяснила свою позицию тем, что ее так направил лечащий врач. "Мой доктор так меня настроил: все, что радует маму, радует малыша. Да, действительно, могу опухнуть, могу поправиться, вообще все могу, потому что я непредсказуемая беременная женщина!" – цитирует Нюшу сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервью исполнительница призналась, что мечтает стать мамой. 

Автор: Наталья Аряева13 июня 2018, 11:40
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