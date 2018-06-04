Стало известно о госпитализации беременной Нюши

Певица Нюша оказалась в больнице. Популярная исполнительница, ожидающая первенца, лежала на сохранении.

На протяжении нескольких недель певица Нюша старательно скрывала свою беременность. Однако когда стало невозможно прятать сильно округлившийся живот, артистка призналась, что ждет ребенка. Говорят, о беременности певица и ее супруг Игорь Сивов узнали еще в начале года.

"У Игоря уже есть двое детей от первого брака, а для Нюши это долгожданный первенец. Сейчас они основательно готовятся к новой роли. Нюше даже пришлось полежать на сохранении", – рассказали репортерам в близком окружении артистки. К счастью, страшного удалось избежать, и теперь певица свободно выступает и даже посещает светские мероприятия.

Говорят, Нюша будет рожать в клиническом госпитале "Лапино". Услугами элитного роддома пользовались многие отечественные знаменитости, причем некоторые – не раз. "Для VIP-клиентов существует отдельный вход. Нюша, которая находится на пятом месяце, уже заключила контракт на ведение беременности и роды стоимостью миллион рублей. Сейчас певица наблюдается у лучших акушеров-гинекологов госпиталя. Также в пакет входят пятиразовое питание, неограниченное количество консультаций, обследования. В течение нескольких дней после родов Нюша вместе с малышом будет находиться в отдельной комфортабельной палате", – цитирует близкого к певце человека StarHit.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 28 Май 2018 в 11:57 PDT

Напомним, летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервью исполнительница призналась, что мечтает стать мамой.