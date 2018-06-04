Стало известно о госпитализации беременной Нюши
На протяжении нескольких недель певица Нюша старательно скрывала свою беременность. Однако когда стало невозможно прятать сильно округлившийся живот, артистка призналась, что ждет ребенка. Говорят, о беременности певица и ее супруг Игорь Сивов узнали еще в начале года.
"У Игоря уже есть двое детей от первого брака, а для Нюши это долгожданный первенец. Сейчас они основательно готовятся к новой роли. Нюше даже пришлось полежать на сохранении", – рассказали репортерам в близком окружении артистки. К счастью, страшного удалось избежать, и теперь певица свободно выступает и даже посещает светские мероприятия.
Говорят, Нюша будет рожать в клиническом госпитале "Лапино". Услугами элитного роддома пользовались многие отечественные знаменитости, причем некоторые – не раз. "Для VIP-клиентов существует отдельный вход. Нюша, которая находится на пятом месяце, уже заключила контракт на ведение беременности и роды стоимостью миллион рублей. Сейчас певица наблюдается у лучших акушеров-гинекологов госпиталя. Также в пакет входят пятиразовое питание, неограниченное количество консультаций, обследования. В течение нескольких дней после родов Нюша вместе с малышом будет находиться в отдельной комфортабельной палате", – цитирует близкого к певце человека StarHit.
Напомним, летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервью исполнительница призналась, что мечтает стать мамой.
Победительницей шоу и избранницей завидного жениха стала Дарья Клюкина
Дарья Клюкина рассказала, чем ее привлек Егор Крид
У артистки обнаружились проблемы
Зрители не оценили поведение артистки