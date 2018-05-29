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Шоу-бизнес

Нюша рассекретила свою беременность

Нюша. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица Нюша перестала скрывать свое интересное положение. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала сильно округлившийся живот.

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Слухи о том, что Нюша ждет ребенка, муссировались в СМИ и интернете на протяжении нескольких недель. То и дело в Сети всплывали фото и видео, на которых популярная исполнительница запечатлена с наметившимся животом. Сама же артистка упорно публиковала на своей страничке в Instagram снимки, где демонстрировала великолепную фигуру или себя в свободной одежде.

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Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

И вот Нюша решила внести ясность в щекотливый вопрос. Певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена с супругом. На снимке артистка демонстрирует округлившийся живот. Интересно, что по какой-то причине Нюша запретила возможность комментировать фотографию, а в подписи и вовсе ограничилась лишь одним сердечком.

Впрочем, журналисты все же сумели разговорить артистку. В беседе с репортерами издания Super Нюша подтвердила, что скоро станет матерью. "Да, мы ожидаем пополнение. Это большая радость для меня. На определенном сроке не принято об этом говорить, несколько месяцев ходили разные слухи, я никак не хотела что-то комментировать. Сейчас это стало очевидным. Надеюсь, все отнесутся с пониманием к моему положению и данный факт не будет снова обрастать вымышленными подробностями", – высказалась Нюша.

Самое интересное, что директор артистки Дмитрий Бушуев опроверг информацию о ее беременности. Он сказал, что Нюша "чувствует себя прекрасно, продолжает работать и гастролировать", передает "360".

Напомним, летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервью исполнительница призналась, что мечтает стать мамой.

Автор: Наталья Аряева29 мая 2018, 10:40
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