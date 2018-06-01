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Шепелева застали за поцелуем с толстухой

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев обнародовал очень личное фото. На снимке популярный телеведущий целует моржиху.

Продолжение: Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Шепелев выложил новые фотографии и уточнил геопозицию. Как выяснилось, популярный телеведущий покинул Москву и сейчас находится в Ижевске. Снимки Дмитрия произвели фурор, особенно тот, где лицо Первого канала позирует с весьма упитанной моржихой и целует ее прямо в усы.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Ну сладкая парочка!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодец! Только положительных эмоций Вашей семье. Уважаю!", "Господи, как это мило", "Круто)", "На месте этой моржихи хотелось бы оказаться половине ваших подписчиц", "Оооооойййй)))) какой звереныш Классный", "Усы колючие?", "Какие Вы классные! Доброта видна невооруженным глазом!😊", "Очень симпатично Вы с ней милуетесь, но страшновато", – прокомментировали фотографии подписчики.

Ранее Дмитрий Шепелев вывел в свет сына Платона, которого ему пять лет назад подарила певица Жанна Фриске. Отец с наследником посетили цирк. "Спасибо #cirquedusoleilза то что исполнил одну большую мечту маленького мальчишки – оказаться за кулисами знаменитого на весь мир цирка и встретиться с артистами, которыми он восхищается!" – поблагодарил Шепелев. На фото маленький Платон запечатлен со спины. Отметим, что Дмитрий предпочитает не показывать лицо мальчика.

Автор: Наталья Аряева1 июня 2018, 16:06
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Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

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