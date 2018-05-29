Родившая Зейналова показала первое фото ребенка

Светлана Зейналова поделилась большой радостью. У популярной телеведущей родился второй ребенок.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Зейналова опубликовала фотографию, которую сделала буквально через несколько часов после родов. На снимке телеведущая запечатлела себя без грамма макияжа и очаровательные ножки новорожденного ребенка в носочках.

"Дорогие друзья! В моей жизни случилось чудо -ровно в 5.08! 27 мая 2018 года. Митька плакал 😀😀😝😝, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фото счастливая Зейналова.

Далее телеведущая поблагодарила персонал элитной клиники "Лапино", где малыш и появился на свет. "Это было ...прекрасно! Мне отдельно хочется сказать "СПАСИБО" Ольге Николаевне Курбацкой, которая меня лечила, терпела, рожала, уговаривала и всячески спасала. ❤️❤️❤️ и всему персоналу "Лапино" за теплый прием и понимание -особенно, когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что я боюсь и требовала остановить процесс)) 😂😂😂😂 меня не сдали в психушку, а просто сделали счастливой! СПАСИБО!" – высказалась ведущая. Судя по хештегу, который указала Светлана, у нее родилась дочь.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) 28 Май 2018 в 11:20 PDT

Многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах. "Светочка, счастья вам!!!💚", "Благополучия Вам и счастья деткам!👨‍👩‍👧‍👦", "умничка и большая молодец!!! От всей души поздравляем и здоровья, здоровья здоровья!!!", "Светуся, от всей души с рождением малышки! Пусть этот маленький ангел принесёт с собой столько радости, что сделает всех в вашей семье счастливыми!🙏👼А Санька станет настолько старшей и любящей, что все особенности останутся в прошлом, а впереди только светлое, большое будущее 2-х сестричек! 🙏❤️Пример у них есть перед глазами ежедневно😍😍", – высказались фанаты.

Напомним, отцом ребенка является гражданский муж Светланы Зейналовой Дмитрий, который на несколько лет младше. Ее это поначалу смущало, однако мужчина не отступился. Более того, он покорил Светлану трогательной заботой о ее дочери от первого брака Александре (девочка имеет особенности развития). Диагноз "аутизм" Саше поставили, когда ей было полтора года.