36-летняя Меган Маркл не может родить наследника принцу Гарри

"Герцогиня Сассекская очень хотела бы родить ребенка как можно скорее, но это пока не представляется возможным, так как у нее проблемы со здоровьем по женской линии. Однако, все можно исправить, если пройти лечение. Тем более в распоряжении этой семьи самые лучшие специалисты", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Саона.

Однако гадалка все же увидела, что у Меган и Гарри будет двое детей. "Один ребенок будет светлый, а второй метис, как Меган. Генетики утверждают, что есть вероятность рождения темнокожего ребенка, но в данном случае я вижу, что белая кровь победит", – с уверенностью заявила она.

По словам Саона, у Гарри и Меган действительно очень чистая любовь. Хотя явно не все члены королевской семьи рады такому союзу. "Жизнь молодой пары точно не будет простой, ведь все ожидали, что Гарри женится на девушке голубых кровей. В ближайшее время Меган начнет решать свои проблемы со здоровьем, так что рождение наследников не за горами", – добавила она.

The Duke and Duchess of Sussex have released three official photographs from their Wedding day.



These photographs were taken by photographer Alexi Lubomirski at Windsor Castle, following the carriage procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/WBim9EkI4D