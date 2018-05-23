36-летняя Меган Маркл не может родить наследника принцу Гарри

Не успело британское высшее общество опомниться после роскошной королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, как пошли разговоры о будущих наследниках молодой семьи. Оказалось, что в этой сфере у пары есть некоторые проблемы.

"Герцогиня Сассекская очень хотела бы родить ребенка как можно скорее, но это пока не представляется возможным, так как у нее проблемы со здоровьем по женской линии. Однако, все можно исправить, если пройти лечение. Тем более в распоряжении этой семьи самые лучшие специалисты", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Саона.

Однако гадалка все же увидела, что у Меган и Гарри будет двое детей. "Один ребенок будет светлый, а второй метис, как Меган. Генетики утверждают, что есть вероятность рождения темнокожего ребенка, но в данном случае я вижу, что белая кровь победит", – с уверенностью заявила она.

По словам Саона, у Гарри и Меган действительно очень чистая любовь. Хотя явно не все члены королевской семьи рады такому союзу. "Жизнь молодой пары точно не будет простой, ведь все ожидали, что Гарри женится на девушке голубых кровей. В ближайшее время Меган начнет решать свои проблемы со здоровьем, так что рождение наследников не за горами", – добавила она.

The Duke and Duchess of Sussex have released three official photographs from their Wedding day.



These photographs were taken by photographer Alexi Lubomirski at Windsor Castle, following the carriage procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/WBim9EkI4D — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 мая 2018 г.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.

