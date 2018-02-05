Эксклюзив Интервью Лобачева: В убийстве Марьянова подозреваю его жену Плющенко пристроил миллионы 5-летнего сына Дом-2

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Плющенко распорядился миллионами 5-летнего сына

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В городе-курорте Доброграде, что близ Коврова Владимирской области, завершился фестиваль фигурного катания Евгения Плющенко. И он стал  событием, билеты на которое смели за пару часов. На льду замерзшего лесного озера мастерство продемонстрировали Ирина Слуцкая, Аделина Сотникова, Юко Кавагути. И, конечно, поражающие воображение аксели, флипы, бильманы и тулупы исполнил сам Евгений Плющенко. После поразившего зрителей выступления с олимпийским чемпионом встретился корреспондент Dni.Ru.

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Евгений признался, что на зимние Игры в Южной Корее, которые стартуют 9 февраля, ехать не собирается ни в каком качестве. "Болеть в Пхенчхан не поеду – буду здоровым дома сидеть. В моей академии фигурного катания много детей – с ними надо заниматься, я не могу их оставить надолго. Я там провожу каждый день с семи утра до шести вечера". 

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 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

В этой академии, кстати, занимается и пятилетний сын Плющенко. И спортом мальчик увлечен серьезно. Знаменитый отец не скрывает, что растит свою смену – нового олимпийского чемпиона. "Каждый день у Саши трехчасовая тренировка на льду, причем иногда он даже не хочет уходить. Скоро примет участие в первых профессиональных соревнованиях "Юный пингвиненок". А еще он ходит на хореографию, английский, занимается гончарным делом", – похвастался Евгений.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)

Стоит заметить, что Гном Гномыч, как ласково называют родные и друзья Сашу, уже зарабатывает приличные деньги – говорят, речь идет про миллионные гонорары. "Для меня он спортсмен, а для мамы – модель, – улыбнулся Плющенко. – Правда, гонорары, которые сын получает за съемки, мы не тратим. Открыли специальный счет, и все переводим туда, так целее будут. Саша получит их, достигнув 18-летия. Он сам распорядится всей суммой с учетом набежавших за годы процентов по своему усмотрению".

Гном Гномыч дебютировал на обложке глянца в сентябре 2016 года. С тех пор малыш стал настоящей звездой и даже появился на страницах американского журнала детской моды и шоу-бизнеса. Юная модель также регулярно участвует в различных фотосессиях, которые сразу транслируются на его странице в Instagram, где, кстати, уже 268 тысяч.

Автор: Феликс Грозданов5 февраля 2018, 07:55
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