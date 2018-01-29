Рудковская вступилась за униженного Плющенко

Новое фото Евгения Плющенко стало поводом для многочисленных нападок хейтеров на фигуриста. Супруга прославленного спортсмена, продюсер Яна Рудковская, немедленно вступилась за мужа.

На своей официальной страничке в Instagram Евгений Плющенко опубликовал селфи, на котором запечатлен в красном спортивном костюме с надписью на груди: "Мне все равно на вас". "Хороший лозунг для недоброжелателей и хейтеров в Инстаграм! Артем в точку 💪🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Плющенко.

Несмотря на то что фигурист дал понять, к кому конкретно относится подпись у него на одежде, многочисленные фолловеры выразили свое фи. "Взрослый мужик, а вые*** как пятнадцати летний школьник. Ноги по шире поставь, а то понтов слишком мало", "тоже цепануло, листая ленту 😕 идешь лайкнуть и уже не хочется после таких слов подходить ((", "в том то и дело, что когда бегло просматриваешь ленту, не всегда читаешь, это дело каждого. А тут такое заявление..🤯. Остается надеяться, что у Жени все хорошо 👌🏻", – высказались оскорбленные поклонники.

Отметим, что некоторые комментарии оказались весьма обидными. По всей видимости, это очень задело супругу Евгения, продюсера Яну Рудковскую. Она вступилась за униженного Плющенко. "Хейтеры могут оскорблять серьезных людей ! Не совсем понятна реакция некоторых подписчиков , они себя считают хейтерами ?) адресовано это именно к тем ,кто пишет гадости при этом сами ничего из себя не представляют ! Пишут с закрытых аккаунтов ! Диванные критики .... возбудились!" – прокомментировала сложившуюся ситуацию Рудковская.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Янв 28, 2018 at 7:08 PST

Отметим, что Яна и Евгений живут в счастливом браке уже почти десять лет. В 2013 году продюсер родила фигуристу сына Александра. Спустя четыре года супруги обвенчались. Таинство проходило в узком кругу, на нем присутствовали только самые близкие люди.