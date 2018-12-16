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"Низкое положение": Раскрыта причина бегства Меган Маркл из дворца

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Внимательные наблюдатели успели заметить, что на многих важных и подотчетных строгому протоколу мероприятиях Меган Маркл часто оказывалась вне центра внимания где-то вдалеке от Елизаветы II. При этом вторая невестка королевы Великобритании – Кейт Миддлтон – была представлена более выгодно. Причины такого неравенства озвучили в Королевском дворце.
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Пока Елизавета II сверкает на официальных мероприятиях под ручку с Кейт Миддлтон, Меган Маркл прячется где-то на вторых ролях или вовсе отсутствует на месте. На эту тревожную ситуацию в жизни Королевского дворца Великобритании обратили внимание светские хроникеры.

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Меган Маркл актриса

Ситуацию усугубляют слухи о напряженных отношениях между принцами Уильямом и Гарри и их женами. Ходят слухи, что Меган Маркл подумывает и вовсе сбежать из дворца. О причинах такого неравенства рассказали источники, знакомые с ситуацией. Оказывается, дело в неравном положении принцев и, соответственно, их жен.

"Кейт – будущая королева-консорт, как жена принца Уильяма и второго претендента на трон", – заметил эксперт Ричард Фицвильям. Таким образом, при дворе она играет куда более значимую роль, передает издание Sunday Expres.

Впрочем, переживать за Меган Маркл не стоит. Ей, кажется, нравится та роль, которую необходимо отыгрывать сейчас. "Меган, как жена Гарри, обладает гораздо большей независимостью, и это очень подходит ее экстравертной и динамичной личности", – уверен специалист.

Напомним, стало известно, что принц Гарри и Мегн Маркл в очередной раз решили нарушить традицию и запланировали празднование Рождества вместе с герцогами Кембриджскими. На праздник они хотят укрыться в старой резиденции королевы – только чтобы не встречаться с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Автор: Геннадий Куприянов16 декабря 2018, 22:27
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