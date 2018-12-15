Беременную Маркл поучает дворецкий

Пол Баррел, который долгое время служил принцессе Диане, дал совет герцогине Сассекской. Дворецкий сделал это перед празднованием Рождества.

Баррел порекомендовал Меган Маркл находиться рядом с супругом – принцем Гарри и Елизаветой II. Судя по большому опыту работы в королевской семье, британец знает, о чем говорит.

"Держись поближе к Гарри и его бабушке... или ты попадешь в неприятности!", – цитирует дворецкого Express.co. Также Пол Баррел посоветовал Меган использовать торжество, чтобы обсудить с королевой положение дел.

Монаршая семья каждое Рождество собирается в своей резиденции – Сандрингемском дворце. По словам 60-летнего Баррела, там они отмечают праздник в течение четырех дней.

В этот период дворец будет полон "самых важных персон", поэтому рождественские дни являются "самым напряженным периодом года" для королевской семьи. Дворецкий отметил, что для Меган Маркл такая обстановка окажется "другой реальностью".

Баррел подчеркнул, что Дворецкий подчеркнул, что монаршие особы постараются испортить беременной Меган праздник. По его словам, они собираются ставить ей "ловушки".

Ранее стало известно, что другие представители королевской британской семьи Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут Рождество отдельно от Меган Маркл.