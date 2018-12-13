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"Психиатрическая больница": звезда "Дома-2" об участниках проекта

Оксана Ряска. Фото: instagram.com/ryaskaoks
Звезда популярного реалити-шоу Оксана Ряска раскритиковала нынешних участников телепроекта. Она считает, что они приходят на передачу "Дом-2" только ради славы. 
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Ряска принимала участие в шоу два раза – в 2012-м и в 2018-м годах. Она считает, что за шесть лет проект сильно изменился. Если раньше молодые люди приходили для того, чтобы построить серьезные отношения, то теперь просто хотят приобрести популярность.

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"Сейчас у ребят нет цели. Если раньше мы приходили на проект построить любовь, то теперь на телестройку идут за пиаром. В 2018-м мое пребывание на шоу длилось полгода. Этого времени мне вполне хватило для того, чтобы узнать, насколько люди могут быть жестокими. Меня это шокировало", - передает ее слова "Экспресс-газета".

Оксана также отметила, что сильно пострадала во время съемок в этом году: ее несколько раз "унижали, били, душили". После издевательств она решила уйти с проекта "Дом-2". Девушка призналась, что создатели реалити-шоу и сами участники оказались недостойными людьми, а все происходящее в эфире ей напоминает больницу для душевнобольных.

"Люди, которые делают этот проект, коллектив, который находится там сейчас, – все они не дотягивают до должного уровня. С ними просто не о чем разговаривать! Сейчас я смотрю на проект со стороны, и он выглядит как психиатрическая больница", – сообщила бывшая участница "Дома-2" Оксана. 

Автор: Полина Крылова13 декабря 2018, 12:43
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