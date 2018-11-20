Помявшая грудь подруги звезда "Дома-2" лишилась сна

Татьяна Африкантова внезапно начала петь хвалебные оды Оксане Ряске. Экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что восхищается шикарными формами приятельницы.



Отношения Ряски с мужчинами на телестройке не складываются. Всему виной скверный характер блондинки. Однако Татьяна Владимировна уверена, что молодым людям необходимо получше присмотреться к Оксане, ведь участница шоу "Дом-2" сочетает в себе много положительных качеств, таких как ум, чувство юмора, красота и натуральность форм.

"Ряска мне нравится. Красивая, умная, статная. Если бы муж на Ряску смотрел, я бы вообще, наверное, от горя бы умерла. Ряска зажжет! Умных женщин мужчины любят. Умные женщины – это не только по математике умные, они и в сексе должны быть понятливые. Ряска долго заправляет, а потом выдаст", – высказала свое мнение Африкантова.

Также Татьяна Владимировна отметила, что очень завидует Оксане. Ведь та, по ее мнению, обладает шикарным бюстом. Экс-участница "Дома-2" уверила, что грудь у ее подруги натуральная, мол, она лично ее трогала и осталась под впечатлением.

"Ряска, у тебя такая грудь! А у меня всю жизнь мечта была, чтобы сисечки побольше были. Только к старости выросли. Она говорит: "Ну ничего, хоть к старости". У нее свои грудочки, я проверяла, у нее грудь такая – просто не уснешь! Шикарная!" – заявила Татьяна Африкантова в личном микроблоге.

Отметим, что на самом деле участница "Дома-2" Оксана Ряска увеличивала себе грудь. Оксана обратилась к пластическим хирургам сразу после появления на проекте "Дом-2".