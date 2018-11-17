"Совал мне грязный тапок": в эфире "Дома-2" показали попытку изнасилования
Дима без причины начал поднимать руку на хрупкую блондинку. Ряска в подробностях описала произошедшее.
"Он швырял меня в бассейн, заламывал руки и ноги, совал грязный тапок мне в рот, бил скакалкой… Это был настоящий ад" – призналась Оксана.
Несмотря на столь дикое отношение, девушка пыталась дать Диме шанс. До последнего участница телестройки надеялась, что у них может что-то получиться. Но на доброту девушки мужчина ответил попыткой изнасилования.
"Недавно его позвала в комнату на разговор. И что вы думаете, там он начал срывать с меня одежду, душить, заламывать мне руки… Еще вытаскивал свой "арбузный хвостик", – рассказала порталу "Дом2Life" потрясенная Ряска.
Блондинка пыталась вырваться. "Но просто была не в силах… Он весит 120 килограммов! Лучше я буду одна, чем с этим ничтожеством", – заявила Оксана, отметив, что Диму не остановили даже камеры. Позже этот эпизод показали на всю страну в эфире "Дома-2".
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