Тата Блюменкранц из "Дома-2" показала нового возлюбленного

Участница реалити-шоу "Дом-2" рассказала поклонникам о новом возлюбленном. Кажется, Тата Блюменкранц успела оправиться после расставания с мужем.

Звезда рассказала, что познакомилась с будущим возлюбленным во время съемок в Монако. Между ними сразу вспыхнули сильные чувства. Теперь участница "Дома-2" хочет познакомить его со своей дочерью Беатрисой. Новогодние праздники они планируют отметить все вместе в Москве.

"Пару недель назад я улетала по работе в Монако. Там, прямо на съемках, познакомилась с одним местным жителем… Через неделю мы с Бетти улетаем к нему. Можно сказать, у нас состоится первое семейное знакомство. Потом втроем мы вернемся в Москву и будем праздновать Новый год. Пока не хочу об этом много рассказывать… Не считаю это нужным. У меня все хорошо", – поделилась Тата Блюменкранц.

Экс-супруг участницы "Дома-2" Валерий тоже успел закрутить курортный через месяц после развода. Новой избранницей мужчины стала эффектная брюнетка Роза Максимова. Девушка приглянулась ему во время одной из вечеринок.

Напомним, что Тата познакомилась с Валерием Блюменкранцем на площадке телепроекта, после чего у них завязались романтические отношения. Влюбленные сразу приобрели репутацию самой скандальной пары "Дома-2". Их свадьба состоялась весной 2017 года. Спустя несколько месяцев Тата Блюменкранц родила девочку Беатрису, которую она ласково называет Бетти.