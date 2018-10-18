Блюменкранцы официально развелись после низких измен

Звезды "Дома-2" теперь свободны от семейных уз. 18 октября суд расторг брак Таты и Валеры.

Скандальная пара прожила всего полтора года. За это время у них родилась дочь Беатриса.

Несмотря на сложное расставание, бывшим супругам удалось решить все вопросы цивилизованным путем. Так, совместно нажитое имущество Блюменкранц оставил экс-жене и годовалой наследнице. В свою очередь Тата обязалась разрешать Валере встречи с Бетти, когда он захочет.

В суде Тата не присутствовала. Ее условия озвучил официальный представитель. Валерий на все требования согласился. Мужчина признался, что теперь очень счастлив. "Мы отдали все необходимые документы. Скоро мне выдадут бумагу о том, что я официально свободен", – цитирует участника телестройки Dom2Life.

Напомним, о разладе в семье стало известно в августе. Тогда Тата заявила, что у них с Валерием возникли непримиримые разногласия. Это и стало толчком к принятию решения о разводе.

Однако поклонники пары долго гадали, что же именно стало причиной расставания. Прервал молчание глава семьи. Валерий признавался, что причиной разлада стало недопонимание.

Блюменкранцы пытались сохранить брак, отправившись на одну из площадок "Дома-2" "Остров любви". Но их добрые намерения рухнули, и возвращение на проект только ухудшило отношения между супругами. Окончательная точка была поставлена после того, как Валера изменил жене на телестройке с Марианой Петрей.