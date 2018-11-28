"Мы переспали": похотливый Блюменкранц быстро нашел замену брошенной жене

Участник реалити-шоу "Дома-2" закрутил курортный роман. Всего через месяц после развода с Татой Валерий Блюменкранц завел любовницу.

Новой избранницей мужчины стала эффектная брюнетка Роза Максимова. Видимо, Валера больше не вытерпел без секса. Он признался, что провел страстную ночь с девушкой.

Роза приглянулась Валере на одной из вечеринок. "Я предложил ей что-то вроде курортного романа. Сегодня ночью мы переспали. Всем хорошо: она при мужике, я при женщине", – цитирует Блюменкранца Dom2Life.ru.

Отметим, что о желании закрутить роман на Сейшелах участник "Дома-2" заявлял давно. И наконец для него это стало реальностью. Правда, пока Валерий не готов думать о серьезных отношениях с Максимовой. После брака с Татой Блюменкранц он хочет побыть холостым.

Роза согласилась стать сожительницей Валеры на неопределенный срок. "Решили объединить наши усилия и кайфовать. Пока молодые, нужно брать от жизни максимум. В принципе, если это перерастет во что-то большее, я не против", – поделился Блюменкранц.

Напомним, 18 октября Валерий Блюменкранц официально развелся с Татой. Супруги прожили вместе всего полтора года. Расставание получилось скандальным. Слухи о разладе в семье Блюменкранц появились в августе. Тогда Тата заявила, что у них с Валерием возникли непримиримые разногласия.