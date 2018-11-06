Нюша показала фото новорожденной дочки
О радостном событии Анна Шурочкина, более известная как Нюша, сообщила в своем Instagram. К посту певица прикрепила трогательный снимок.
"Наш ангелочек 🐣❤ #лапочкадочка", – так молодая мама подписала первую фотографию ребенка. В кадре можно рассмотреть лишь крошечное ушко, к которому прикасаются новоиспеченные мама и папа, а также часть головки малютки.
Поклонники Нюши пришли в восторг от такого события. Народ оставил в комментариях тысячи поздравлений. Наряду с обычными фанатами певице написали и звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как Вера Брежнева, Полина Гагарина, Виктория Лопырева и другие.
Известно, что 28-летняя артистка родила в Испании. Из России Нюша улетела еще в июле, чтобы подготовиться к знаменательному событию в благоприятном для нее климате.
Как писали "Дни.ру", летом 2017 года Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Мужчина на 10 лет старше певицы.
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