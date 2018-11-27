Разочаровавшаяся в мужчинах Орлова сделала заявление

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте тревожный пост. Судя по нему, можно предположить, что у артистки не все в порядке в личной жизни.

"Жить в одиночестве куда лучше, чем жить среди невыполненных обещаний и поддельной любви", – процитировала Орлова известное высказывание писателя Бернарда Шоу. Возможно, знаменитость переживает нелегкий период и разочаровалась в мужчинах.

Поклонники тут же обеспокоились. "Ольга, вы одиноки?", "Вы часто говорите об одиночестве. Если бы это вас не волновало, вы бы не говорили об этом!", – заподозрили неладное фолловеры.

Многие поддержали певицу. "Олечка!!! Полностью согласна!!!! Если нет достойных, то не надо тратить драгоценное время!!!", "Подписываюсь под каждым словом!", "Вы очень правы, Ольга", – написали они.

Были и те, кто не согласился с высказыванием. "Нет, это не правда. Особенно, когда остаешься один на один со сложной жизненной ситуацией, когда нет даже надежды, что кто-то услышит тебя", "Может, все же существует настоящая любовь и исполненные обещания?!", "Не соглашусь, жизнь в одиночестве также тяжела, как и все остальное". – высказались подписчики.