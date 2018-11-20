"Операция стала роковой": у звезды "Дома-2" онемело лицо

Егор Холявин, который на проекте "Дом-2" не раз становился объектом насмешек из-за лишнего веса, взялся за себя. Он похудел и перенес 19 пластических операций, но 20-я стала роковой – у Егора онемело лицо.

Егора Холявина называют "живым Кеном" из-за потрясающего сходства со всемирно известной куклой. И если раньше звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" относилась положительно к таким сравнениям, то теперь это пугает Егора – он не хочет безжизненного лица.

Между тем жизнь Холявина течет именно по такому сценарию. После очередной операции у него защемило нерв – теперь он не чувствует половины лица, компетентно сообщает "Дом-2Life". "Дела у меня не очень. Хочу признаться: да, я действительно стал жертвой пластики. Меня это коснулось. Я все ходил и кричал, что столько операций, а ничего не произошло… Но 20-я стала роковой", – отметил Холявин.

Егор лег под нож пластического хирурга, чтобы сделать круговую подтяжку лица. Мужчина рассказал, что операция проходит в два этапа: сначала в лоб вставляются специальные штифты, а потом "натягивается лицо". "К сожалению, что-то пошло не так. Произошло защемление нерва: правая сторона теперь не работает. Меня увезли в больницу. Ужасно осознавать, что это может никогда не исправиться", – признался он.

Ранее Егор Холявин пожаловался на последствия операции по увеличению пениса. "После двух недель реабилитации, мне разрешили заниматься "волшебством" (так участники и зрители шоу "Дом-2" именуют секс. – Прим. ред.) вот тут я и встретился с небольшими проблемами 🙈, как говориться 👉 увеличить – увеличили, а инструкцию как пользоваться не дали. 😂 В связи с этим, сильно натер половой орган, да натер так, что мозоли теперь ужасные 😨 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал молодой человек на своей странице в Instagram.