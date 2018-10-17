Неизлечимо больная Лазарева сильно похудела

Татьяна Лазарева стала звездной гостьей передачи Елены Малышевой "Жить здорово!". Телеведущая откровенно рассказала, как из-за неизлечимой болезни лишилась десятка килограммов за короткий срок.

Недавно Татьяна Лазарева призналась, что страдает от язвенного колита. Он неизлечим и входит в группу воспалительных заболеваний кишечника. Человек мучится от боли в животе, диареи, анемии, потери веса и аппетита, слабости, проблем с кожей.

О своем недуге телеведущая решила откровенно поговорить с Еленой Малышевой, чтобы вдохновить других. "С помощью лекарств я очень быстро восстанавливаюсь, но, когда начинается внутренний стрессовый срыв – первым делом травмируется кишечник. Он самое слабое звено. Поскольку я понимаю, что у меня хроническое заболевание, которое иногда обостряется, я к этому морально готова", – поведала неунывающая Лазарева.

Весной она пережила рецидив. "Я потеряла десять килограммов за два месяца. Дело в том, что ты просто перестаешь есть. Как бы мозг тебе говорит: "Таня, не надо, будет плохо!" Правда, сейчас я обратно их наела", – сообщила телеведущая.

Лазарева подчеркнула, что это заболевание негативно сказывается на эмоциональном состоянии. "Язвенный колит может сопровождаться депрессией. И очень важно, чтобы, когда тебе плохо, ты понимала, что это биохимия мозга, а жизнь нормальная, и люди рядом с тобой – хорошие. 80% серотонина – гормона радости – вырабатывается в кишечнике. Когда он болит, гормона радости не хватает", – уточнила Татьяна.

Впрочем, она призналась, что принимает антидепрессанты. А в заключение посоветовала зрителям следить за здоровьем и беречь себя.