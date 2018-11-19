Интимные подробности жизни внезапно исчезнувшей звезды "Дома-2"

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Камилла Галеева рассказала о том, как сложилась ее жизнь после участия в шоу. Женщина с супругом воспитывают пятилетнюю дочь.

После проекта Камилла решила посвятить себя семье. Сейчас она путешествует по миру вместе с мужем и пятилетней дочерью. Доход приносит организация арт-вечеринок и частных мероприятий разного уровня.

Кроме того, Галеева проводит мотивационные тренинг-путешествия, во время которых помогает понять свое предназначение. "Люблю показывать людям их красоту и индивидуальную ценность, раздвигая границы ограничивающих их убеждений", – поделилась она.

Камилла рассказала, что стыдилась своего участия в проекте "Дом-2", однако теперь это чувство покинуло ее. "Да, я раньше говорила, что стесняюсь прошлого на проекте, но сейчас я изменилась. Я уже не та, что была вчера. И стыд за свое прошлое покинул меня безвозвратно. Нет, мне не стыдно! И более того, я принимаю все то, что случилось со мной на проекте", – сообщила она в интервью изданию StarHit.

Галеева не общается ни с кем из участников шоу "Дом-2", однако искренне радуется их успехам. Она похвалила Ольгу Бузову, которая приложила много усилий, чтобы обрести популярность.

Камилла могла бы вновь появиться на телепроекте, если бы ей разрешили делать все, что она захочет. "Я была бы готова вернуться, но только в случае, если мне дадут полную свободу делать и говорить то, что я хочу. Приходить туда и уходить оттуда тогда, когда я хочу, а этого не будет", – рассказала она.

Галеева планирует и дальше заниматься организацией мероприятий и помогать людям "раскрывать свой потенциал, свою уникальность и красоту" через тренинги. Камилла пообещала, что скоро запустит проект, который будет доступен широкой аудитории.