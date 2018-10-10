"Отрезала себя от мира": друг звезды "Дома-2" бьет тревогу

Виктория Карасева прославилась в "Доме-2" скандальными разборками с любимым мужчиной, но еще больше – когда попала в больницу с разрезанным осколком раковины мидии пищеводом. Что сейчас происходит в ее жизни, точно не знают даже друзья.

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