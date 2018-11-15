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"Трогала ниже пояса": звезду "Дома-2" выгнали из эскорта за приставания к принцу

Фото: pixabay.com
Участницу телепроекта "Дом-2" выгнали из эскорта за неподобающее поведение. Имя девушки не раскрывается. 
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Одна из бывших эскортниц рассказала, что звезда проекта "Дом-2" специально зарегистрировалась в секретном чате и связалась с менеджером для организации поездки в Дубай к принцу. Когда она прибыла в город, то перестала контролировать свое поведение. Все началось с того, что девушка стала обкрадывать своих соседок по номеру. Вскоре пострадавшие пожаловались менеджерам. Им возместили все средства, а девушке вынесли предупреждение.

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Однако на этом приключения участницы "Дома-2" не закончились. "Она продолжала вести безобразный образ жизни – курила марихуану, употребляла более сильные наркотики, пила, приставала к другим девушкам в сексуальном плане. Наконец ее отправили домой – за то что за ужином, когда все кушали, она села рядом с принцем и начала его трогать ниже пояса", – поведала бывшая эскортница. Принц устал от выходок назойливой девушки и попросил ее покинуть Арабские Эмираты, передает "Московский Комсомолец".

Недавно другая звезда шоу "Дом-2" Екатерина Скютте призналась, что в прошлом занималась эскортом. "Я познакомилась с девчонкой, которая этим занималась, она мне все и рассказала. Я даже разместила свою анкету на каком-то сайте", – поведала она. Однако первый же клиент отказался от девушки из-за обилия татуировок на ее теле. И Екатерина решила покинуть сферу эскорта.

Автор: Полина Крылова15 ноября 2018, 15:18
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