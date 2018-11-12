Беременная Меган Маркл оголилась в церкви на поминальной службе
На службе присутствовали принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон, принц Чарльз с герцогиней Камиллой, а также Меган Маркл с принцем Гарри. Последние отличились особенно.
Герцог и герцогиня Сассекские пришли на траурную церемонию, словно на светский раут. Гарри был одет в темно-синий костюм с бордовым галстуком. Меган выбрала для посещения церкви блузку с неподобающим случаю вырезом, оголяющим плечи, и юбку в тон костюму мужа. На голове актрисы красовалась кокетливая шляпка, а на ногах – туфли на огромной шпильке.
Фотографии со службы разместил на своей странице в Instagram Кенсингтонский дворец. В комментариях к посту британцы устроили словесную баталию. Хоть герцогиня Сассекская и пыталась вести себя скромно, опустив глаза в пол, ее наряд вызвал бурю негодования. Меган снова назвали неотесанной простолюдинкой. Защитники Маркл отметили, что, несмотря на голые плечи, герцогиня была одета великолепно, и ничем ее вид не мог оскорбить собравшихся в аббатстве.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. 15 октября во время зарубежного турне герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут первенца.
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