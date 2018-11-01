Вырезавшая шишку Меган Маркл показала жуткий шрам

Любовь герцогини к экстремально высоким шпилькам дорого ей обошлась. Меган Маркл перенесла операцию на стопе, после которой остался жуткий шрам.



Меган Маркл и ее супруг принц Гарри сейчас находятся в туре по Новой Зеландии. Монаршая чета посетила торжественную приветственную церемонию в центре духовного развития племени Маори Te Papaiouru Marae.

По традиции, перед домом для собраний все гости сняли обувь и босиком отправились занимать свои места. Внимательные папарацци отметили, что на правой ноге Маркл, рядом с большим пальцем виднеется большой шрам.

Снимки с мероприятия показали врачу-ортопеду Роберту Даффу, который отметил, что это след от удаления костного нароста. Скорее всего у герцогини был бурсит большого пальца стопы, который вырезали.

"Чрезмерное ношение каблуков может определенно привести к развитию бурсита. На внутренней стороне ее левой ноги есть есть след, который, скорее всего, остался от операции по удалению шишки на суставе большого пальца, но трудно сказать наверняка без более детального осмотра", – отметил ортопед.

По словам медика, проявляется бурсит пальца стопы с образованием шишки в зоне сустава одного или нескольких пальцев. Затем шишка растет и начинает окостеневать, то есть превращается в "косточку".

Заболевание возникает во многих случаях из-за ношения узкой, неудобной обуви, которая сильно сжимает пальцы и придавливает их друг к другу. Обычно, бурситом страдают женщины, которые любят ходить в обуви с высокими каблуками. Такая нефизиологичная обувь приводит к искривлению стопы, а именно появлению искривления, что провоцирует возникновение бурсита. Об этом сообщает Dailymail.co.

Напомним, что 15 октября Кенсингтонский дворец опубликовал заявление о том, что Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца. Как раз в это время герцог и герцогиня Сассекские приземлились в Австралии, чтобы начать 16-дневный тур по Океании. Малыш должен появиться на свет весной 2019 года. Меган Маркл основательно готовится к этому событию. Она уже наняла штат медиков.

