Меган Маркл скрывает реальный срок беременности

Как пишут зарубежные СМИ, на мысль о более раннем сроке зачатия подтолкнула сама Меган. Герцогиня Сассекская щеголяет в зарубежном турне в нарядах, подчеркивающих округлившийся живот.

При удачном ракурсе заметно, что Маркл довольно сильно раздалась в области талии. Да и лицо Меган порой слишком отекает. Такого просто не может быть на третьем месяце беременности, убеждены злопыхатели.

Подливает масла в огонь и то, что в прессе статьи о скором прибавлении в королевском семействе появились на месяц раньше официального сообщения Кенсингтонского дворца. Сопоставив все факты британцы пришли к выводу, что Маркл родит наследника принцу Гарри в марте или даже в феврале, но точно не в апреле, как было объявлено королевской пресс-службой.

At the @AusGeo Society Awards, The Duchess of Sussex presents Sophia Skarparis with the Young Conservationist of the Year Awards, for her work to ban plastic bags in New South Wales. #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/M6rHHbFHDf