Беременная Меган Маркл выставила голый зад на публике

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Прощание с Караченцовым Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Среда 31 октября
Лента новостей
20:38
Кровельщик упал с крыши школы и умер
20:31
Слепой пенсионер убил опекуна-сожительницу
20:25
Россиянка обокрала товарища после совместной пьянки
19:57
Из горящей многоэтажки в Татарстане спасли троих детей
19:28
В Нижнем Тагиле за ночь сгорели три автомобиля
19:10
Народ возмущен мягким наказанием для сбившего насмерть ребенка водителя
18:50
Пьяный россиянин напал с топором на ненавистных соседей
18:38
Киев обвинил ФСБ в вербовке жен украинских военных
18:19
Под Нижним Новгородом школьник рухнул с крыши в дыру
18:00
Лукашенко оправдали за шашни с американцами
18:00
В Индии появилась самая высокая в мире статуя
17:24
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
17:13
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
16:51
Хитрый Лукашенко подлизывается к Трампу
16:46
Эротическая фотосессия дочери Джонни Деппа
16:42
За Бузову будет работать собака
16:29
Красавица-россиянка стала чемпионкой мира по фитнесу
16:14
Монашка променяла Бога на карьеру в порно
16:10
Подключать к электросетям по единой онлайн-заявке будут с декабря
16:04
Известный режиссер скончался в возрасте 87 лет
15:56
"Упал в салат": воспоминания о пьяном Табакове шокировали Корчевникова
15:37
В смертях Кобзона, Карцева и Караченцова обнаружились мистические совпадения
15:36
Зал взорвался аплодисментами: Путин подписал важный документ
15:32
Водитель иномарки погиб в ДТП под Москвой
15:07
Первый канал мстит известному барду
15:01
Венская классика в концертном зале "Зарядье"
14:55
Оформившая развод Михалкова: Я этого не выдержу
14:51
Лайнер с больным пассажиром не долетел до Москвы
14:48
Найдена причина человеческих болезней
14:46
КамАЗ попал в смертельное ДТП в Удмуртии
14:42
Главред PolitRussia просит прокуратуру проверить действия журналиста Короткова
14:40
Улицы Киева перекрыли покрышками ради воды
14:39
Битва за конгресс: победит ли Трамп демократов
14:34
"Попользовал и бросил": от очередного ухажера Волочковой остались только цветы
14:32
Пострадавшая при нападении львицы девочка впала в кому
14:29
В Москве обчистили Театр Гоголя
14:29
Почему алкоголь вызывает агрессию у мужчин
14:25
Ирена Понарошку показала обновленную грудь
14:23
Раскрыты баснословные доходы Ксении Собчак
14:02
На любовника Бони набросились после грязного скандала
13:54
Порошенко закатил истерику после унижения от Путина
13:32
У 46-летней Марии Ароновой появился сын
13:23
Звезда Голливуда ужаснула дряблым лицом
13:21
Как с помощью жира оздоровить организм
13:19
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
13:09
Лазарев спасает сына от страшной участи
13:09
В США умер моряк российского судна
13:02
Пропавшего подростка нашли мертвым в закрытом пустом доме
12:58
Новое несчастье: Елена Воробей потеряла сознание из-за проблем с сердцем
12:39
Веселую вдову "распяли" за неуместное поведение на поминках Караченцова
12:31
В Москве поймали дерзких похитителей
12:20
На Сахалине проснулся вулкан Эбеко
12:14
Путину рассказали о родах на выборах
12:14
Число пострадавших при взрыве в здании ФСБ выросло
12:06
Разговоры москвичей стали записывать
12:05
Зудина перестала общаться с Машковым после смерти Табакова
12:03
Житель Камчатки во сне убил сына
11:53
Больной раком актер впервые высказался о скандальном разводе
11:51
В первенстве Загитовой усомнились
11:48
Лыжник Устюгов перенес операцию
11:47
Вскрылось темное прошлое молодой жены Шнурова
11:18
Российский ведущий возмутил дикой шуткой о смерти миллиардера
11:13
В Башкирии в лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки погиб человек
11:01
Петербургскому банку запретили работать
10:49
Задержанный за мелкое хулиганство заживо сварился в отделе полиции
10:49
Помятый и несвежий: Порошенко окончательно опустился
10:40
Меган Маркл подписала с мужем странный договор о беременности
10:35
Лондон раскрыл тайну исчезновения Скрипаля
10:25
Смертельная болезнь снова атаковала Ольгу Орлову
10:14
Московский банк лишился лицензии
10:01
Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев
09:53
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
09:50
Раскрыты подробности ответного удара Путина по Украине
09:46
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
09:44
Есть жертвы: у здания ФСБ произошел взрыв
09:43
Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа
09:40
Басков отказался от ребенка Лопыревой
09:15
Что скрывают Лобода и Линдеманн
09:08
Неожиданные детали тяжелой беременности Меган Маркл
08:51
Жуткие кадры падения девушки с третьего этажа ТЦ
08:32
Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека
08:15
Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко
07:55
Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
00:55
Никто не вызвал скорую: Известный актер умер перед входом в клуб
22:00
Корабли НАТО остановят под Крымским мостом
21:51
Фандера показала красавца-сына от Янковского
21:49
Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)
21:37
Что Поргина положила в гроб Караченцову
21:32
Онкобольной Николаев резко постарел
21:25
Умер известный на весь мир NONONONO Cat (видео)
21:21
Скончался создатель мультфильма "Остров сокровищ"
20:55
Шепелев спас семью звезды сериала "Солдаты"
20:55
Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками
20:35
В Уфе первокурсницы пожаловались на домогательства пожилого педагога
20:22
У украинского министра обнаружили шизофрению
20:11
Задорожная в свадебном платье страстно поцеловала Чадова
19:47
Россиянин пырнул сына ножом и привез в больницу
19:37
Кокорин оправдался за джакузи с Мамаевым
19:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 октября 2018 года
19:01
Мать "проститута" из "Дома-2" покончила с собой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Веселая вдова на поминках по Караченцову пила шампанское и кричала: "Гип-гип-ура!"
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
Пугачева в обтягивающих лосинах предупредила народ
Веселую вдову "распяли" за неуместное поведение на поминках Караченцова
Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев
"Надоел со своими детьми!": Киркорову врезали за хвастовство
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл выставила голый зад на публике

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Меган Маркл снова крупно опозорилась. На этот раз герцогиня показала всему миру свои ягодицы.
прочитано 760 раз

В заключительный день зарубежного турне герцогиня Сассекская появилась перед жителями новозеландского города Роторуа. Для выхода на публику жена принца Гарри выбрала весьма странный наряд.

ПО ТЕМЕ

Меган Маркл подписала с мужем странный договор о беременности

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Маркл надела полупрозрачную миди-юбку темно-синего цвета, изготовленную французским модным домом Givenchy, топ этого же оттенка и туфли-лодочки в тон. Материал юбки оказался настолько тонким, что при ярком солнечном свете любой желающий мог рассмотреть не только нижнее белье герцогини, но и ее ягодицы.

Фото Меган Маркл с голым задом тут же стало хитом Сети. Стилисты жены принца Гарри поспешили оправдать свой провал, мол, материал, из которого сшита юбка, засветился во время съемки, и на самом деле голая кожа – лишь оптическая иллюзия.

Как писали Dni.Ru, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца. 

Автор: Алёна Нестерова31 октября 2018, 21:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

567

комментарии

Политика

Порошенко закатил истерику после унижения от Путина
Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко
Корабли НАТО остановят под Крымским мостом
Порошенко у церкви облил грязью Тимошенко

Шоу-бизнес

Сразившийся с малолетками Галкин потерпел фиаско
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 октября 2018 года
Крик души неизлечимо больной Началовой (видео)
Сексуальная Кейт Миддлтон ошеломила народ неприличной позой

Проишествия

Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми

Lifestyle

Разговоры москвичей стали записывать
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

В смертях Кобзона, Карцева и Караченцова обнаружились мистические совпадения

Уход трех артистов сразу вызвал вопросы
Шоу-бизнес

Веселую вдову "распяли" за неуместное поведение на поминках Караченцова

Россияне в шоке от громких тостов во время христианского обряда
Шоу-бизнес

Крик души неизлечимо больной Началовой (видео)

Певица рассказала о новом избраннике
Шоу-бизнес

Сексуальная Кейт Миддлтон ошеломила народ неприличной позой

Герцогиня выглядит великолепно

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года

Фоторепортажи

Эффектная Розанова затмила скромную Навку
Михалков повеселился в день поминок по Караченцову
Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь

Спорт

В первенстве Загитовой усомнились
Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа
Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками
Кокорин оправдался за джакузи с Мамаевым

Регионы

Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)
Жестокое избиение супругов в Петербурге попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru