Беременная Меган Маркл выставила голый зад на публике

Меган Маркл снова крупно опозорилась. На этот раз герцогиня показала всему миру свои ягодицы.

В заключительный день зарубежного турне герцогиня Сассекская появилась перед жителями новозеландского города Роторуа. Для выхода на публику жена принца Гарри выбрала весьма странный наряд.

Маркл надела полупрозрачную миди-юбку темно-синего цвета, изготовленную французским модным домом Givenchy, топ этого же оттенка и туфли-лодочки в тон. Материал юбки оказался настолько тонким, что при ярком солнечном свете любой желающий мог рассмотреть не только нижнее белье герцогини, но и ее ягодицы.

Фото Меган Маркл с голым задом тут же стало хитом Сети. Стилисты жены принца Гарри поспешили оправдать свой провал, мол, материал, из которого сшита юбка, засветился во время съемки, и на самом деле голая кожа – лишь оптическая иллюзия.

Как писали Dni.Ru, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца.

