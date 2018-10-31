Будет двойня: неожиданные детали тяжелой беременности Меган Маркл

Ходят слухи, что герцогиня Сассекская родит близнецов. Эксперты объяснили, почему у Меган Маркл большие шансы на это.

Букмекеры делают ставки на рождение двойни у жены принца Гарри. Причиной спекуляции вокруг интересного положения 37-летней Меган Маркл является ее возраст. После 35 лет беременность обозначается как гериатрическая.

Представительницы прекрасного пола в этом возрасте чаще остальных "выпускают более одного яйца во время овуляции", сообщает Express.co.uk. Руководитель семейной и профессиональной поддержки Ассоциации "Близнецы и множественные рождения" Хелен Тернер отметила, что женщины от 35 до 40 лет более склонны к гиперовуляции.

"Насколько мы понимаем, это связано с изменением уровня гормонов", – заявила эксперт. Также вероятность множественной беременности возрастает, когда младенцы зачаты через процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Беременность Меган Маркл в ее возрасте является тяжелой, поскольку придется подвергаться множеству обследований на протяжении всего срока. Гериатрическая беременность связана с риском возникновения высокого кровяного давления и диабета.

Напомним, что 15 октября Кенсингтонский дворец опубликовал заявление о том, что Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца. Как раз в это время герцог и герцогиня Сассекские приземлились в Австралии, чтобы начать 16-дневный тур по Океании. Малыш должен появиться на свет весной 2019 года.