Беременной Маркл срочно потребовалась помощь врачей

Супруга принца Гарри нанимает команду из 19 медиков. Меган Маркл в преддверии рождения первенца пристально следит за своим здоровьем.

Медики будут находиться рядом с 37-летней герцогиней Сассекской и на связи с ней 24 часа в сутки до тех пор, пока не родится королевский наследник. На это время им строго запрещено употреблять алкогольные напитки.

Команда специалистов будет состоять из пяти акушеров, трех анестезиологов, четырех хирургов, двух сотрудников детского отделения специальной службы, четырех педиатров, одного лаборанта и менеджеров. Врачи поклялись строго хранить тайну о здоровье беременной Меган Маркл, передает RadarOnline.com.

Жена принца Гарри родит в госпитале Линдо Уинг в Лондоне. В то время как четыре врача будут постоянно находиться при ее палате, остальные будут работать по вызову в случае необходимости. О том, что ожидают первенца, супруги объявили 15 октября.

Напомним, что Меган Маркл с мужем находятся в Новой Зеландии в рамках их первого королевского тура по странам Океании, сообщает Express.co. На 13-й день своего большого путешествия супруги побывали на торжественной церемонии, которая состоялась рядом со зданием правительства. На следующий день Меган и Гарри отправились в Национальный парк Абель-Тасман.