Подвергшая своего ребенка смертельной опасности Меган Маркл разрыдалась на публике

Меган Маркл во время визита в Тонга отправилась в лес Толоа. Опасность заражения смертельным вирусом Зика не испугала безрассудную герцогиню Сассекскую.

Меган пришлось отправиться в лес Толоа, чтобы посетить колледж Тупоу, создавший проект по сохранению дикой природы. Это мероприятие было спланировано заранее, однако присутствие герцогини значилось в расписании как необязательное.

После того как Маркл пропустила визит в лес на Фиджи, сославшись на боязнь москитов, на ее появление в колледже никто не рассчитывал. Когда Меган пришла на мероприятие с принцем Гарри, все обомлели – и не только от красоты экс-актрисы.

Для безопасности Маркл и ее малыша приготовили специальный костюм, защищающий от укусов комаров – разносчиков вируса. Этот наряд был в чемодане жены принца. Однако герцогиня проигнорировала предостережения и надела платье с короткими рукавами, которое к тому же оголяло ноги.

Отметим, что комары переносят вирус Зика, и порой для заражения достаточно одного укуса. По данным Всемирной организации здравоохранения, Тонга находится в перовой категории риска распространения смертельного вируса.

Поведение герцогини объяснил профессор Джеймс Дж. Логан, заведующий отделом контроля заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. По его словам, Маркл нанесла репеллент от насекомых и решила, что этого достаточно, потому и не стала принимать дополнительные меры безопасности.

Зато жители Тонга озаботились здоровьем будущего малыша и придумали, как защитить беременную герцогиню. Во время визита королевской четы в колледж Тупоу хор мальчиков исполнил комедийную песню с жужжащими звуками. Считается, что такое пение отпугивает комаров.

Меган так понравилось выступление детей, что она расхохоталась. Хор, изображавший полет москитов и жужжащий на все лады, довел Маркл до истерики: герцогиня буквально рыдала от смеха.