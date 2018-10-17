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Меган Маркл заставила принца Гарри следовать календарю овуляции

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Pool/ZUMAPRESS.com
Герцогиня Сассекская Меган Маркл очень сильно хотела ребенка. В первый год замужества она даже установила специальное приложение для отслеживания цикла.

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Герцогиня Сассекская скачала на телефон программу Aesop Fertility Clock, которая должна была регулярно отправлять уведомления о начале овуляции. Более того, эта программа обещала повысить вероятность рождения мальчика или девочки, сообщает американский сайт Radar Online.

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"Меган скачала это приложение, потому что ей понравилась идея увеличить шанс на рождение девочки, – рассказал один из близких Меган в интервью Radar Online. – Сначала Гарри подумал, что это роботизирует всю романтику, но потом это превратилось в настоящую игру. Меган обращалась к нему: "Пришло время Aesop!"

Ранее Маркл призналась, что всегда хотела иметь дочку и назвать ее своим именем. Принц Гарри говорил, что будет рад ребенку любого пола.

Герцогиня Сассекская даже купила дорогой подарок для своего будущего ребенка. Три года назад она приобрела наручные часы Cartier Tank Francaise за шесть тысяч фунтов стерлингов, узнав, что получит огромный гонорар за работу в сериале "Форс-мажоры". В интервью журналу Hello она сказала: "Когда я узнала о том, что сериал будет продлен на третий сезон, захотела потратить много денег и купила часы. Я даже сделала на них гравировку: М.М. от М.М. И я хочу когда-нибудь отдать их своей дочери".
Тем не менее поклонники гадают, какое имя дадут первенцу Гарри и Меган. Многие уверены, что ребенка могут назвать в честь матери Гарри – Дианой, если это будет девочка, или Спенсером (девичья фамилия леди Ди), если это будет мальчик.
Автор: Полина Крылова17 октября 2018, 11:48
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