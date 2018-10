Меган Маркл и принц Гарри разругались в пух и прах из-за ребенка

Принц Гарри не в восторге от перспективы видеть в качестве няни малыша свою тещу. А Меган Маркл настаивает именно на этом: герцогиня Сассекская уверена, что никто не справится с этими обязанностями лучше родной бабушки.

О том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут ребенка, стало известно только 15 октября. Но радостное, казалось бы, известие уже стало причиной раздора между супругами. По данным источников в Кенсингтонском дворце, принц хочет, чтобы за малышом присматривала квалифицированная помощница. Они подчеркивают, что нанимать няню для наследника – в традициях королевской семьи.

В свою очередь герцогиня Сассекская убеждена, что ребенку нужна забота родных людей. Так что за малышом должна присматривать ее мать Дория Рэгланд, пишет Woman.ru со ссылкой на портал Radar Online. Поклонники, комментируя эту информацию, в шутку замечают: будущего папу, судя по всему, пугает перспектива такого тесного общения с тещей.

