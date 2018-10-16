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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри разругались в пух и прах из-за ребенка

Меган Маркл и Принц Гарри . Фото: GLOBAL LOOK press/Pool/ZUMAPRESS.com
Очередной скандал в британском королевском семействе. Меган Маркл и принц Гарри не могут решить, кто будет присматривать за наследником.
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Принц Гарри не в восторге от перспективы видеть в качестве няни малыша свою тещу. А Меган Маркл настаивает именно на этом: герцогиня Сассекская уверена, что никто не справится с этими обязанностями лучше родной бабушки.

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О том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут ребенка, стало известно только 15 октября. Но радостное, казалось бы, известие уже стало причиной раздора между супругами. По данным источников в Кенсингтонском дворце, принц хочет, чтобы за малышом присматривала квалифицированная помощница. Они подчеркивают, что нанимать няню для наследника – в традициях королевской семьи.

В свою очередь герцогиня Сассекская убеждена, что ребенку нужна забота родных людей. Так что за малышом должна присматривать ее мать Дория Рэгланд, пишет Woman.ru со ссылкой на портал Radar Online. Поклонники, комментируя эту информацию, в шутку замечают: будущего папу, судя по всему, пугает перспектива такого тесного общения с тещей.

Какого пола будет ребенок у венценосной пары – пока неизвестно. Что же касается внешности, то на эту тему пофантазировал судебный эксперт Джо Маллинс. Он представил на суд общественности два портрета – девочки и мальчика. 

По его мнению, дочь будет похожа на Меган – кареглазая брюнетка, а сын – рыжеволосый и голубоглазый, как принц. Маллинс утверждает, что созданные им портреты базируются исключительно на научных данных. Однако пользователи Сети неоднозначно отнеслись к портретам. Многие посчитали их уродливыми.  

Автор: Андрей Евлампиев16 октября 2018, 19:36
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