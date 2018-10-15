Мария Захарова потрясла содержимым своей дамской сумочки

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова – самая стильная и красивая из российских чиновников. При этом кажется нереальным, что у нее нет стилистов, парикмахеров, визажистов. Она одевается и красится сама, но всегда с большим вкусом. На юбилейном вечере телеканала НТВ корреспондент Dni.Ru поспешил приложиться к ручке дипломата.

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