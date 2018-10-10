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Общество

Захарова в элегантном розовом платье покорила народ

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia
Официальный представитель МИД России Мария Захарова покорила пользователей социальных сетей новым нарядом. На своей странице в Instagram дипломат опубликовала снимок, где она сидит перед камерой в нежном розовом платье.  
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Недавно Мария Захарова давала интервью ведущему телеканала "Москва 24". Только на этот раз она отказалась от классического делового костюма и надела красивое розовое платье с цветочным узором.  

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Новый образ Захаровой вызвал положительную реакцию подписчиков: "Мария, Вам очень идет это платье", "Такой нежный образ", "Цветочек МИД!", "Такой интересный контраст: воздушное нежное платье и серьезный, глубокий взгляд. Вам невероятно идет!". Один из пользователей даже написал небольшое стихотворение: "В цвете розовом вуаль – Слово острое скрываю, Чтоб не множилась печаль, Я понятно объясняю?.."

Напомним, что дипломат любит удивлять подписчиков снимками в необычных нарядах. Этим летом Захарова решила на время стать детским аниматором и надела забавное короткое полосатое платье и чулки. Подписчики в шутку назвали ее "пираткой" и "Пеппи Длинныйчулок". 

10 октября 2018, 16:21

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