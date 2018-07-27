Шикарная Захарова в смелом мини устроила переполох в Баку

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России появилась на красной дорожке концерта открытия фестиваля "Жара" в Баку и произвела фурор. Горячие азербайджанские мужчины, привыкшие видеть женщин в платьях с закрытыми плечами и ногами, были поражены видом Марии Захаровой. Ее признали королевой красоты на этом празднике.



Мария Захарова выглядела столь эффектно, что затмила иных звезд, для которых подобные церемонии – привычное дело. Правда, долго не могла найти точку на красной дорожке, где надлежало стоять для эффектного кадра. "У меня просто есть своя точка, которую я хорошо знаю – на Смоленской площади, где находится МИД", – отшутилась Захарова.

Корреспондент Dni.Ru не мог пройти мимо такого изящества и поспешил приложиться к ручке чиновницы.

Мария, все чаще вижу Вас в свете – Московский кинофестиваль, фестиваль "Жара". Нравится Вам эта роль светской львицы?

Не преувеличивайте, не так часто я выхожу куда-то. На ММКФ меня пригласил Никита Михалков – там звучала написанная мною песня. В Баку я по делам служебным – провожу консультации с коллегами из МИД Азербайджана. А организаторы "Жары", узнав, что я здесь, пригласили на фестиваль.

Думаю, на переговорах Вы потрясете всех красотой, как и сегодня!

Ну завтра я построже, конечно, оденусь (смеется).

А какой кудесник колдовал нынче над Вашим продуманным до мелочей образом?

Макияж и прическу сделали азербайджанские друзья, за что я им безмерно благодарна. Что касается платья... Мне стыдно про это говорить, но оно сшито в России и куплено в Москве за три тысячи.

Евро?

Каких евро! Рублей! Если бы у меня были три тысячи евро, я бы их отдала тем, кому они нужны, а не тратила бы на тряпки. Платья и сумки за такие деньги я никогда не покупаю по принципиальным соображениям. Считаю, что это безумие. Есть люди, которые имеют возможность приобретать такие вещи, но это точно не моя история.

Но приятно, что Вами даже в платье за три тысячи рублей все восхищаются?

У меня возле дома есть пруд, в котором живут бобры. Народ приходит их кормить. И один молодой человек сказал: "Вот так бы жить – ты ешь, а тобою все восхищаются!" Я не очень чувствую, чтобы мною все восхищались – огромное количество критических замечаний, обсуждений, неприятия по каким-то политическим мотивам. Я не считаю, что купаюсь в лепестках роз, как это кому-то, возможно, кажется со стороны.

Судя по Instagram, Вы ведете гламурный образ жизни – любите селфи, посещаете спортзал, уважаете хорошие рестораны...

Жизнь многообразна. Самое большое удовольствие – жить на полную катушку и использовать все возможности, которые даются!



