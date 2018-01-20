Кудрявцева опустилась на колени перед содрогающимся Ягудиным

Лера Кудрявцева настолько впечатлилась историей, рассказанной Алексеем Ягудиным, что встала перед ним на колени. Популярная телеведущая захотела услышать, как скрипит титановое бедро прославленного фигуриста.

Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина стали очередными звездными гостями передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В начале ток-шоу зашла речь о профессиональной карьере фигуристов. Так, Тотьмянина рассказала о том, как упала с поддержки во время выступления и даже потеряла сознание.

Это случилось на глазах миллионов зрителей. Партнер Максим Маринин допустил ошибку и уронил Татьяну. Она ударилась головой об лед, потеряла сознание. У нее констатировали сотрясение мозга. Маринин страшно переживал и даже нанял психолога. Однако буквально через десять дней Татьяна снова вышла на лед.

История Алексея Ягудина оказалась менее драматичной. Как оказалось, у него с рождения были проблемы с правым бедром. Бывало, он не чувствовал ноги или она сама по себе подворачивалась, и он падал. Фигурист не обращал на это внимания до 2003 года, когда ситуация совсем вышла из-под контроля.

Спортсмен сделал МРТ, и медики поставили Алексею неутешительный диагноз (который тот не смог точно озвучить в студии). Фигуристу требовалась операция, в результате которой теперь у него титановое бедро. Ему дали гарантию на 20-25 лет, после чего снова следует что-то делать с бедром.

По признанию Алексея, первые два года он испытывал боль. А теперь оно, по его словам, "нереально скрипит". Татьяна подтвердила и сказала, что это хорошо слышно, когда он надевает обувь. Ведущая Лера Кудрявцева настолько впечатлилась от рассказа, что даже захотела послушать.

Она вскочила и подошла к вставшему Алексею Ягудину, а затем опустилась перед ним на колени. Фигурист начал поднимать-опускать правую ногу, будто в судорогах, а зрители в зале начали уже хихикать. Тогда Лера поднялась и призналась, что услышала "щелчок, что ли". "Это не больно?" – спросила Кудрявцева. Тот ответил: "Нет. Вообще".