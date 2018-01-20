Ягудин: У Плющенко будет еще ребенок

Алексей Ягудин стал очередным звездным гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", в котором неожиданно высказался о своем вечном сопернике Евгении Плющенко.

Едва Алексей Ягудин появился в студии передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" и нажал зеленую кнопку с вопросом, немедленно зашла речь о его вечном сопернике Евгении Плющенко. Действительно, у них было много общего: они делили один лед и одного тренера Алексея Мишина. Лишь на седьмой год Алексей Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой.

Сам фигурист так объяснил жесткую конкуренцию с Плющенко: "Это не зависть, это спорт. Он проигрывает – я доволен, я проигрываю – он доволен". Несмотря на то, что Алексей и Евгений давно завершили карьеру, точек соприкосновения у них так и не нашлось. "У нас абсолютно разные взгляды на жизнь и абсолютно разные круги общения", – констатировал Ягудин.

На вопрос, у кого больше медалей с Чемпионатов мира, Алексей ответил правильно – у него. Всего на одну. Однако Ягудин неожиданно признался Кудрявцевой, что сейчас совершенно равнодушен к тому времени, у него нет ностальгии и каких-либо эмоций.

Когда оказалось, что фигурист выиграл деньги на вопросе о Плющенко, то поблагодарил (шутливо, если не сказать язвительно) бывшего соперника и покрутился в кресле. "А давай передадим привет Евгению", – решила сгладить момент ведущая Лера Кудрявцева.

Ягудин немедленно согласился и сказал: "Женька, спасибо за... за... Хотя чего тебя благодарить?.." Кудрявцева посмеялась и на камеру обратилась к Плющенко: "Женя, в общем, мы тебе шлем привет и говорим, что мы тебя очень любим".

Однако в эту минуту Алексей Ягудин вдруг сменил тон и стал серьезным. "Да, и самое главное, чего-то мне кажется, что у него будет еще один ребенок. Мне прям вот хочется, чтобы все сложилось", – признался фигурист. Кудрявцева снова посмотрела в камеру: "Женя, Яна, пророчество Алексея Ягудина. Я надеюсь, оно сбудется. Если оно сбудется, Лешу зовем на крещение". Ягудин ввернул: "Атеиста Лешу зовем на крещение, классно".