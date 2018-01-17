Кудрявцева изменилась в лице от признания Ягудина

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина стали очередными гостями шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Откровенные слова прославленных фигуристов произвели на ведущую неизгладимое впечатление.

Сначала в студии ток-шоу Леры Кудрявцевой появился Алексей Ягудин. Он ответил на несколько вопросов, после чего перед гостями предстала его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Супруги рассказали, почему оформили отношения спустя много лет после знакомства, более того – после рождения второй дочери.

Ягудин сообщил, что живет в настоящем бабьем царстве. "Мама, бабушка, тетя, две двоюродные сестры, жена, две дочки, две собачки-сучки", – перечислил прославленный спортсмен и дал понять, что такое положение дел его вполне устраивает.

Если бы Тотьмянина родила сына, фигурист не был бы рад. "Для меня это было бы трагедией – ситуация, если бы у меня был сын!" – категорично заявил он. Ягудин признался: делали все во избежание такого развития событий.

"Перед второй беременностью я сам Тане колол препараты определенные", – подчеркнул Алексей. На этой фразе Кудрявцева закатила глаза и поправила юбку.

Добавим, что Ягудин практически не поддерживает отношения с отцом. Фигурист рассказал, как тот позвонил с поздравлениями через год после победы сына на Олимпиаде. Алексей ответил отцу, что он опоздал.

У Тотьмяниной дела обстоят не лучше. Татьяна призналась, что отец появился в ее жизни только после трагической гибели матери в автокатастрофе, и лишь для того, чтобы поделить наследство.