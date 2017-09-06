Лекарство Фриске отдали онкобольному Меньшикову

Лекарство, оставшееся после смерти от рака известной певицы и актрисы Жанны Фриске, помогло вылечиться молодому мужчине. С ним встретилась и пообщалась сестра знаменитости Наталья.

После смерти Жанны у ее родственников осталась дорогостоящая американская вакцина. В прошлом году Наталья Фриске передала ее жителю города Владимира Кириллу Меньшикову, у которого был рак лимфоузлов.

Она вновь встретилась с ним на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая еще не вышла на телеэкраны. Сестра Жанны Фриске поделилась подробностями съемок с поклонниками на своей страничке в Instagram.

"Спустя год – радостное известие, Кирилл пошел на поправку) и у Кирилла с Наташей родился сынишка) Кирилл, ты молодец, я так рада, что у вас все хорошо, а еще я безумно рада была познакомиться с твоим сыном", – написала Наталья в своем микроблоге. "Это такое счастье, когда человек побеждает #ракдурак, так еще и ребеночек у него рождается) мне кажется, Жанна смотрит с небес и улыбается, глядя на вас) счастья вам и здоровья!" – резюмировала Фриске.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Сен 5 2017 в 8:18 PDT

Подписчики Натальи порадовались за молодого человека, пожелав всего самого наилучшего, а также поблагодарили семью Фриске за доброе дело. "Наталья, вы понимаете, что помогли родиться целому поколению?) У этого крошки будут детки и т.д., здорово!", "Продолжайте дальше так помогать! Молодцы! Дай Бог вам здоровья и счастья", "Счастья и здоровья Вам и Вашим родителям! Вы большие молодцы!" – написали фолловеры.

Напомним, с того дня, как не стало Жанны, прошло больше двух лет. Певица продолжительное время лечилась от рака головного мозга, но так и не смогла побороть болезнь. У певицы остался сын Платон, о котором теперь заботится его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.