Лекарство Фриске отдали онкобольному Меньшикову
После смерти Жанны у ее родственников осталась дорогостоящая американская вакцина. В прошлом году Наталья Фриске передала ее жителю города Владимира Кириллу Меньшикову, у которого был рак лимфоузлов.
Она вновь встретилась с ним на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая еще не вышла на телеэкраны. Сестра Жанны Фриске поделилась подробностями съемок с поклонниками на своей страничке в Instagram.
"Спустя год – радостное известие, Кирилл пошел на поправку) и у Кирилла с Наташей родился сынишка) Кирилл, ты молодец, я так рада, что у вас все хорошо, а еще я безумно рада была познакомиться с твоим сыном", – написала Наталья в своем микроблоге. "Это такое счастье, когда человек побеждает #ракдурак, так еще и ребеночек у него рождается) мне кажется, Жанна смотрит с небес и улыбается, глядя на вас) счастья вам и здоровья!" – резюмировала Фриске.
Подписчики Натальи порадовались за молодого человека, пожелав всего самого наилучшего, а также поблагодарили семью Фриске за доброе дело. "Наталья, вы понимаете, что помогли родиться целому поколению?) У этого крошки будут детки и т.д., здорово!", "Продолжайте дальше так помогать! Молодцы! Дай Бог вам здоровья и счастья", "Счастья и здоровья Вам и Вашим родителям! Вы большие молодцы!" – написали фолловеры.
Напомним, с того дня, как не стало Жанны, прошло больше двух лет. Певица продолжительное время лечилась от рака головного мозга, но так и не смогла побороть болезнь. У певицы остался сын Платон, о котором теперь заботится его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.
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