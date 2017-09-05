Татьяна Тарасова: Отец запретил мне идти в актрисы

Этой осенью соревноваться в акселях, тулупах, сальховах и риттбергерах будут самые юные спортсмены. Участников грандиозного проекта "Дети на льду. Звезды", который покажут на каналах "360", "МАМА", двух каналах группы "МАТЧ-ТВ" и канале "ВСЕ-ТВ", искали во всех российских регионах, отсматривая на очных кастингах более полутысячи претендентов восьми-девяти лет. В числе прочих звезд судить их будет легендарная Татьяна Тарасова. С ней на катке встретился корреспондент Dni.Ru.

"У меня было прекрасное детство! Мы и бегали, и прыгали, и читали, и в театр ходили, – вспомнила Тарасова. – Что же касается фигурного катания, то папа (хоккейный тренер Анатолий Тарасов. – Прим. ред.) просто купил мне коньки и сказал, что надо заниматься. Моего мнения никто не спрашивал. Правда, сначала я ходила на каток без особого желания. Ох, и лупили меня тогда дома! Конечно, сначала это не может нравится, когда тебя, четырехлетнего ребенка, отрывают от песочницы. Но потом я привыкла, втянулась. Просто мне все правильно объяснили, наверное, и занятие спортом вошло в мою привычку".

"Я 14 лет езжу на сборы, работаю тренером с 19 лет, – продолжила Тарасова. – Только представьте себе: 56 лет в фигурном катании. Это огромная жизнь, во время которой разное случалось". Вероятно, Татьяна Анатольевна имела в виду и несчастье, после которого пришлось закончить спортивную карьеру. В ту пору они с талантливым фигуристом Георгием Проскуриным занимались у Елены Чайковской. Поработав вместе всего два года, подававший большие надежды дуэт выиграл всемирную универсиаду.

Однако во время очередной интенсивной тренировки Тарасова неудачно упала на лед и получила серьезную травму. Она провела в больнице несколько месяцев и перенесла сложную операцию. Приговор врачей был неутешительным: даже после длительной реабилитации фигуристка не сможет заниматься спортом профессионально, а следующая травма может сделать девушку инвалидом.

"Пережив все это, я хотела идти в ГИТИС, учиться на актрису, – заявила Татьяна Анатольевна. – Но папа завернул меня на каток – мол, никаких театральных, идти в тренеры. Но идею стать актрисой я не оставила – занималась сама по учебникам, пособиям. И по жизни у меня много друзей-актеров, которые помогали мне".

Рассказала тренер и о том, чем живет теперь. "Прежде я работала по 12-14 часов, иногда даже по ночам. Сейчас и возраст, и состояние здоровья не позволяют. Но много смотрю соревнований, сижу в жюри, чтобы не отстать, чтобы смотреть новые направления".