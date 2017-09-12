У Шепелева набросились на последнего мужа Натальи Лагоды

Последний супруг умершей в 2015 году звезды 90-х Натальи Лагоды Виталий Семененко прошел полиграф в программе "На самом деле" Дмитрия Шепелева. Мужчина встретился лицом к лицу с отцом певицы Василием Николаевичем, который подозревает, что именно он виновен в смерти Натальи.

Наталья Лагода трагически погибла в Луганске. До этого о 41-летней певице почти ничего не было слышно. СМИ писали о том, что артистка с Виталием выпивали вместе.

Черная полоса в жизни певицы началась после того, как ее тогдашний муж, бизнесмен Александр Карманов ушел к солистке группы Блестящие Ольге Орловой. После этого Наталья решила выброситься с пятого этажа своей квартиры. Ужасное событие случилось прямо на глазах ее восьмилетнего сына Димы. Однако женщина выжила. Ей сделали 16 операций, она училась заново говорить и ходить.

Вскоре после этого она и встретила Виталия Семененко, за которого впоследствии вышла замуж. Всего за несколько лет поп-звезда скатилась на самое дно. Она умерла на бетонном полу в автосервисе ее супруга. Сразу после смерти полиция задержала мужа Лагоды, обвинив его в том, что это он отравил жену, но уже через день его отпустили, якобы доказав его непричастность. Но родственники Натальи до сих пор уверены, что он виноват.

Со слов родственников певицы, мужчина продал квартиру Лагоды в Москве, а деньги присвоил себе. Сама артистка говорила, что действительно продала квартиру и открыла автосервис. Брат Натальи заявил, что в то время, когда они встретились с Виталием, она прикладывалась к спиртному, много о себе рассказывала, – в том числе и о том, что у нее осталась квартира в Москве и другое имущество.

"Как на женщину на нее мужчина бы не обратил внимания. Это была не та Наталья со сцены. Инвалид, плохо разговаривает, плохо ест и за собой плохо ухаживает. И вдруг появился Виталий со своей любовью", – заявил родственник Лагоды.

В свою очередь Семененко заявил, что она не рассказывала ему при их встрече ни о какой квартире, и он узнал об этом позже. "Я не люблю большие города, она тоже сказала, что не хочет жить в Москве. Мы поговорили, и она решила продать квартиру. Вернее, мы вместе решили так. Я ей предложил купить автосервис, потому что это единственное, что я умею", - поделился последний муж певицы.

На вопрос экспертов, остались ли деньги с продажи столичной недвижимости, он ответил, что наличных нет, но остался недостроенный дом и автосервис. "Деньги с квартиры мы сначала перевели на счет моей тетушки. На ее отца не перевели, потому что она не доверяла ему", – заявил Виталий.

Специалисты выяснили, что Наталья Лагода не знала обо всех сделках, которые ее супруг совершал после продажи ее квартиры. Также оказалось, что муж намеренно не спаивал певицу, но они вместе действительно употребляли спиртные напитки.

Мужчина рассказал и о том, каким был последний день Лагоды. "В тот день она пила водку, я думал она перепила, когда увидел, что ей плохо. Потом, когда она стала стонать, я вызвал скорую", – говорит Виталий. Затем он сознался, что, вызывая врачей, находился в нетрезвом виде. Эксперты сделали вывод, что медики могли не приехать, подумав, что пьяный человек вызывает их к алкоголику. Семененко признался, что до сих пор себя в этом винит.