Известную певицу насиловала родная мать

Ирландская исполнительница Шинейд O`Коннор приняла участие в передаче, где рассказала ужасные подробности своего детства. Она заявила, будто бы ее насиловала собственная мать.

Шинейд O`Коннор стала звездной гостьей передачи "Доктор Фил". 50-летняя певица призналась, что неоднократно подвергалась мучениям и даже сексуальному насилию со стороны своей матери. "У нее была камера пыток", – заявила Шинейд. Артистка заключила, что ее мать была "человеком, который наслаждался тем, что причиняет тебе боль".

Отметим, что мать артистки, которую зовут Мари, погибла в результате автомобильной катастрофы, когда Шинейд было 19 лет, поэтому никто не может подтвердить или опровергнуть слов ирландской исполнительницы. Откровения певицы потрясли ее поклонников, однако не все приняли на веру слова артистки. Дело в том, что Шинейд на протяжении нескольких лет страдает различными психическими расстройствами.

Так, летом певица порядком переполошила публику, когда выложила на своей официальной страничке в социальной сети Facebook истеричное видеообращение с угрозой покончить с собой. Вскоре выяснилось, что артистку положили в клинику.

А до этого певицу разыскивала полиция после сообщения близких о ее пропаже. До этого она написала в социальной сети странное сообщение, в котором жаловалась на эмоциональную травму, от которой она страдает много лет. "Вы только и можете, что говорить, что я сошла с ума и всех обманываю. Ваше понимание того, что со мной происходит, совершенно дикое, средневековое. Я намерена каждого из вас довести до суда за то, что вы постоянно доводите меня до желания покончить с собой. Вы не спрашивали себя, чем обернется для моих сыновей ваше давление на меня, не потеряют ли они мать? Мне пришлось сбежать сюда, в Америку, чтобы попробовать все сначала, оставив всех, кого я знала", – обратилась к общественности певица. Позже полиция нашла артистку в одном из городских отелей. О'Коннор прошла обследование у врачей, которые в итоге назвали ее состояние стабильным, но прописали антидепрессанты.