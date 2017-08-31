Ноги Виторгана вызвали оторопь
"Видно, что не лорда Байрона играю, да?..;-)))", – подписал актер снимок в своем микроблоге. На нем он в серых штанах и светло-коричневых кедах а-ля восьмидесятые без шнурков.
Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. "Зачем все делают селфи НОГ? Это такой прикол?", – возмутился один из пользователей.
Некоторые предположили, что обувь Виторгану явно маловата. "Не жмт?))", – спросил фолловер актера. Посмеялись пользователи соцсети и над отсутствием шнурков.
"Чернота, купи себе… шнурки:)", "Забрали шнурки и ремень в оперном пункте", - прокомментировали они. Однако многие оценили чувство юмора актера. "Улыбнуло))", "Ксюше повезло с мужем! Вот приколистый весельчак, не соскучишься!!!".
А для истинных поклонников таланта артиста хорош в любом виде! "Вы в любой роли обалденный. Хоть босяка, хоть короля играйте", – заключил один из них.
Напомним, ранее Ксения Собчак пожаловалась в Instagram на пассажиров рейса, которым ее муж Максим Виторган, вместе с их сыном Платоном летел на отдых в Латвию. Один из путешественников тайно снимал, как мужина играет с ребенком в бизнес-классе.
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