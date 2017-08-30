Оставшийся без денег отец Фриске попросил прощения

Впечатление о внушительном состоянии отца Жанны Фриске Владимира сильно пошатнулось у общественности. Оказывается, у мужчины нет денег оплачивать услуги собственных адвокатов, и те работают на добровольных началах.

Отец Жанны Фриске давно не платит своим адвокатам. Об этом журналистам рассказали буквально из первых рук – один из сотрудников бригады. работающей на родителя покойной певицы. "Несколько человек представляют интересы семьи Фриске в суде. Мы работаем бригадой. Само собой, все заявления в суд писали мы, а не Владимир Борисович. Мы добились его встречи с внуком. По выходным, вместо того чтобы проводить время с семьей, бегали вместе с приставом и караулили Шепелева. Тратили время, силы, нервы..." – пожаловался адвокат Юрий Нечаев.

Фриске тянул с оплатой, ссылаясь на временные финансовые трудности, которые хотел преодолеть при помощи продажи своего гостиничного бизнеса в Дубае. Однако ситуация не изменилась. "В итоге недавно резюмировал: "Извините, мужики, денег у меня нет". И сегодня мы работаем бесплатно. Конечно, это добровольно. Обидно бросать дело на полпути. Хотя признаюсь: к последним судам с Русфондом мы отнеслись без энтузиазма... Но история не закончена. Решающее сражение впереди. И с Русфондом в том числе. Надеюсь, Владимир Фриске найдет возможность с нами расплатиться", – цитирует юриста сайт "Комсомольская правда".

Ранее суд обязал родителей Жанны Фриске и ее сына Платона выплатить благотворительной организации Русфонд 22 миллиона рублей. Отец певицы с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, уверяя, что подпись Жанны в договоре с Русфондом поддельная. Дескать, на момент подписания бумаги певица практически ослепла. Однако суд отклонил апелляцию Фриске.

Напомним, 19 января 2014 года Владимир Фриске попросил Русфонд оказать содействие в лечении певицы, поскольку семье недоставало некоторой суммы (его письмо есть на сайте организации). На следующий день был объявлен сбор средств для помощи Жанне. В акции приняли участие сотни тысяч телезрителей, собрав 68 миллионов рублей.

