Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа

Стало известно, что Жанна Фриске разрывалась между двумя мужчинами – гражданским мужем и Дмитрием Шепелевым, в итоге предпочтя последнего. Однако экс-возлюбленный полагает, что он может быть отцом ребенка певицы.

До встречи с Дмитрием Шепелевым Жанна Фриске встречалась с мужчиной, с которым познакомилась на работе. Влюбленные стали жить вместе, однако идиллия прерывалась ссорами из-за того, что возлюбленного артистки смущал факт меньших, чем у певицы, заработков. О романе Фриске знали ее близкие, хотя сама певица предпочитала его не афишировать.

Затем Жанна познакомилась с Дмитрием Шепелевым и буквально разрывалась между двумя мужчинами. И даже когда начала встречаться с Дмитрием, периодически виделась с бывшим гражданским мужем. Фриске не знала, кого предпочесть из любовников, спрашивала совета у отца, однако тот не мог ей ничем помочь. Тогда Жанна приняла решение в пользу шоумена.

После разрыва бывший возлюбленный занялся бизнесом, причем успешно, но вот найти замену певице у него не получилось. Когда же у Фриске родился сын, он стал сомневаться, а не его ли это ребенок. Однако решение судиться мужчина пока не принял, ведь мальчик уже считает папой Шепелева и ему, вероятно, будет тяжело осознать что-то другое.

Бывший избранник также не хочет давать интервью, чтобы его не обвинили в пиаре на имени Жанны Фриске. В любом случае устанавливать факт своего отцовства он будет инкогнито, и его имя узнает только судья, компетентно передает сайт "Комсомольская правда" (кстати, издание знает личность бывшего гражданского мужа певицы, но тот пока предпочитает ее скрывать).

"Мы допускаем, что Жанна могла забеременеть от бывшего гражданского мужа, но после приняла решение окончательно порвать с ним. И, родив в Америке Платона, сама в роддоме попросила записать его отцом Шепелева. Ведь экс-бойфренд не хотел детей, говорил, что не готов становиться отцом. А Шепелев, по мнению Жанны, мог бы стать хорошим папой будущему малышу. Сам Дмитрий записан отцом Платона в американском роддоме исключительно со слов Жанны. По российским законам, если ребенок родился в браке, родители записываются автоматически. В других случаях необходимо проходить процедуру установления отцовства через суд", – рассказали адвокаты семьи Фриске. Отметим, что и сам отец артистки не уверен в отцовстве Шепелева.

Независимый эксперт предположил, что открытый вопрос, действительно ли Дмитрий является отцом Платона, поднят лишь для того, чтобы шоумен прошел генетический тест. "Если тест покажет, что Дмитрий Шепелев не является биологическим отцом Платона, тогда никаких прав на ребенка он не имеет. И семье Фриске будет гораздо проще видеться с внуком", – объяснил независимый юрист Александр Разумовский.

Если же выяснится, что Шепелев все же отец, то он одержит "моральную победу" над семьей Фриске и вопрос будет закрыт раз навсегда. "Надо признать: шаг с тестом ДНК – довольно рискованный для семьи Фриске, ведь после него будет сложнее наладить отношения с Дмитрием. Но, видимо, у родных Жанны есть реальные основания для сомнений. Иначе они не стали бы поднимать такую щекотливую тему", – отметил юрист.