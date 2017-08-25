Шепелев побил отца Жанны Фриске

Отец Жанны Фриске признал свое поражение перед Дмитрием Шепелевым. Он заявил, что никак не может повлиять на телеведущего в своих попытках увидеться с внуком.

По словам Владимира Фриске, он видел внука Платона лишь раз. "С тех пор Дима скрывается. Ну не дает он нам ребенка. Я подавал жалобы в суд, но Шепелев не боится российских законов, он ведь гражданин другой страны. Он нам должен за четыре месяца, начиная с апреля. Добьется, что друзья Жанны надают ему по башке, они видят, что мы уже ничего не можем сделать", – пожаловался родитель покойной исполнительницы.

Зашла речь и о скандале с Русфондом. Суд обязал родителей Жанны Фриске и ее сына Платона выплатить благотворительной организации 22 миллиона рублей. Отец певицы с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, уверяя, что подпись Жанны в договоре с Русфондом поддельная. Дескать, на момент подписания бумаги певица практически ослепла.

Однако суд отклонил апелляцию Фриске. "Творится сплошной беспредел: в суде деньги, скорее всего, взяли, вот и отрабатывают. Мы никаких денег выплачивать не собираемся: я буду идти до конца. Настаиваю, чтобы завели уголовное дело. Люди должны знать, куда действительно пропали оставшиеся деньги, которые собирала вся страна. Если, конечно, придется выплачивать, тогда, скорее всего, нужно будет продать дом, который построила Жанна", – цитирует отца Фриске "Собеседник".

Напомним, 19 января 2014 года Владимир Фриске попросил Русфонд оказать содействие в лечении певицы, поскольку семье недоставало некоторой суммы (его письмо есть на сайте организации). На следующий день был объявлен сбор средств для помощи Жанне. В акции приняли участие сотни тысяч телезрителей, собрав 68 миллионов рублей.