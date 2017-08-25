Шепелев побил отца Жанны Фриске

Эксклюзив Особое мнение Интервью Как Кобзон борется с тяжелой болезнью Вид Краснова в инвалидной коляске шокировал

Выбор читателей

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Ольга Бузова осталась без волос
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Грязная подноготная разрыва Гусева и Романец из "Дома-2"
партнеры
Пятница 25 августа
Лента новостей
16:17
Коварная и беззащитная Маргарита Терехова
15:59
Петербуржцу дали три года за кражу трех шаверм
15:54
Черноморский флот поддержал правительство Севастополя
15:52
Предложение руки и сердца закончилось страшным избиением
15:28
В Чечне расстреляли депутата
15:23
В Царицыно пройдет ежегодный Большой Екатерининский Бал
15:20
Яркий букет на 1 сентября
15:11
Фестиваль Skolkovo Jazz Science готовит новые сюрпризы
15:10
Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод в Истре
15:09
Москва будет обновлять тысячи детских площадок в год
14:50
Туалетные и душевые кабины от EcoGR: сфера использования
14:49
Блудный кот вернулся домой через 9 лет
14:49
Vilu Reef: добро пожаловать домой
14:48
Тим Кук засветил новый iPhone 8
14:23
Водитель рухнувшего на Кубани автобуса назвал причину аварии
14:07
7 способов повысить личную продуктивность
13:51
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
13:51
Врачи поделились секретами борьбы с инфарктом
13:48
Москва предлагает Трампу закончить войну санкций
13:35
Избившего журналиста НТВ отправили на исправительные работы
13:16
Самая горячая мама Playboy показала тело после родов
13:15
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани
13:14
В Москве построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек
13:09
Уткин о приговоре живодеркам: Я сам топил котят
13:09
Хирурги вырезали москвичке здоровый орган
13:07
Число жертв ДТП на Кубани увеличилось до 18
12:59
В Москве у культурного центра МВД изнасиловали таджичку
12:45
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
12:16
Водитель рухнувшего на Кубани автобуса отделался переломами ног
12:14
Мужчина умер в такси у поликлиники на юго-западе Москвы
11:58
Осень "дыхнет" на москвичей холодом
11:47
Обнаружена новая опасность антибиотиков
11:44
Яценюк в образе агента ЦРУ развеселил Сеть
11:37
Медработник выиграла $758 миллионов и сразу уволилась
11:32
Приговор хабаровским живодеркам сочли слишком мягким
11:28
Тома Круза уличили в использовании накладных ягодиц
11:04
Голая Штурм доводит до тошноты
11:02
Магазинам разрешили и дальше продавать просроченный хлеб
10:49
Наблюдавший за тонущим автобусом очевидец рассказал о трагедии
10:46
Польша наживает новых врагов в Европе
10:45
Совет на выходные
10:33
Москвича зарезали в собственной квартире
10:28
Главные события Москвы с 25 по 31 августа
10:25
Женщины оказались ненасытнее мужчин в постели
10:13
Россиян заставят смеяться пять дней
09:33
Автобус с десятками человек упал с обрыва на Кубани
09:23
Мужчина изнасиловал обидчика дочери бытовыми приборами
09:22
Избитый на месте убийства Немцова волонтер умер
08:54
На Максакову напали после ее выступления в Киеве
08:45
Российский актер сбежал на Украину и стал солдатом
08:27
Германия отомстила Эрдогану за атаку на Меркель
08:16
Хабаровских живодерок жестко наказали за убийства
08:02
Известный голливудский актер умер от рака
21:55
Пенсионный фонд посулил нуждающейся Пугачевой полмиллиона
21:55
В Москве столкнулись два автобуса
21:39
Дочь Джоли рискует превратиться в мальчика
21:28
Кого Полина Петренко подозревает в убийстве отца
21:25
Малахов оставил Борисова без любви
21:13
В США пожилой мужчина захватил заложников в ресторане
20:59
Лишенный прав за пьяную езду Карпин собрался в суд
20:44
Аэропорт Домодедово затопило (видео)
20:30
Учитель защитил одержимого Серебренникова
20:28
Назван лучший футболист Европы
20:16
Кто обгонит Псаки по ляпам
20:16
Кобзон о маленькой пенсии Пугачевой: Вранье
20:03
Россиянка выкрала сына у опекунов в Италии
20:02
Бывший президент Польши Лех Валенса попал в аварию
19:32
Вид больного Краснова в инвалидной коляске поверг в шок
19:21
Пугливый Порошенко унизил обыском собственных офицеров
19:19
В Тюмени прошел митинг вкладчиков против политики Центробанка
19:08
Найдена самая сексуальная преступница
19:01
Малахов покаялся в тяжких грехах на исповеди патриарху
19:01
Умер знаменитый балетмейстер Владимир Василев
18:50
Неверов пожелал шахтерам безопасной работы
18:41
Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
18:34
В Москве обокрали здание Казначейства России
18:28
Мир заговорил о третьем ребенке Месси
18:02
В Петербурге коммунальщики скотчем примотали ветки к деревьям
17:50
Кобзон оправдался за лечение от рака за границей
17:46
"Теракт после парада": Украину напугал взрыв в центре Киева
17:38
В День знаний школьникам расскажут о будущем России
17:31
Как российские герои борются с терроризмом в Сирии
17:20
Как погода влияет на секс
17:19
Трамп посмеялся над затмением "черного" Обамы
17:09
Отменить 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
16:54
На МЦК появятся дополнительные переходы
16:51
Жена о смерти Александра Маслякова
16:47
Москва бьет рекорд по новостройкам
16:38
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
16:37
Программа "Народный гараж" завершится к концу года
16:33
Ученые установили среднюю продолжительность секса
16:22
Возмущенная Азиза: Шепелев играет свою роль
16:16
Страдающая по iPhone 7 россиянка встревожила Сеть (видео)
16:16
В Москве обстреляли водителя автобуса
16:07
В России выпал первый летний снег (видео)
16:01
"Росатом" разработает новое оружие
15:57
В Москве запустили тематический поезд ко Дню города
15:34
Google научился распознавать депрессию
15:33
Именинник 24 раза ударил ножом пристававшую подругу жены
15:29
В Москве объявлено экстренное предупреждение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла Пугачева протянет еще год
Обрюзгшую Пугачеву сняли за примеркой блузки
Российский актер сбежал на Украину и стал солдатом
Мусульмане отменили Первое сентября в Москве
Корчевников побил Малахова в его новом шоу
Шикарную свадьбу Преснякова назвали спектаклем
Шоу-бизнес

Шепелев побил отца Жанны Фриске

Владимир Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Dni.Ru
Отец Жанны Фриске признал свое поражение перед Дмитрием Шепелевым. Он заявил, что никак не может повлиять на телеведущего в своих попытках увидеться с внуком.
прочитано 11149 раз

По словам Владимира Фриске, он видел внука Платона лишь раз. "С тех пор Дима скрывается. Ну не дает он нам ребенка. Я подавал жалобы в суд, но Шепелев не боится российских законов, он ведь гражданин другой страны. Он нам должен за четыре месяца, начиная с апреля. Добьется, что друзья Жанны надают ему по башке, они видят, что мы уже ничего не можем сделать", – пожаловался родитель покойной исполнительницы.

ПО ТЕМЕ

На малолетнего сына Фриске натравили судебных приставов

Русфонд в подробностях рассказал о миллионах Жанны Фриске

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Зашла речь и о скандале с Русфондом. Суд обязал родителей Жанны Фриске и ее сына Платона выплатить благотворительной организации 22 миллиона рублей. Отец певицы с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, уверяя, что подпись Жанны в договоре с Русфондом поддельная. Дескать, на момент подписания бумаги певица практически ослепла.

Однако суд отклонил апелляцию Фриске. "Творится сплошной беспредел: в суде деньги, скорее всего, взяли, вот и отрабатывают. Мы никаких денег выплачивать не собираемся: я буду идти до конца. Настаиваю, чтобы завели уголовное дело. Люди должны знать, куда действительно пропали оставшиеся деньги, которые собирала вся страна. Если, конечно, придется выплачивать, тогда, скорее всего, нужно будет продать дом, который построила Жанна", – цитирует отца Фриске "Собеседник".

Напомним, 19 января 2014 года Владимир Фриске попросил Русфонд оказать содействие в лечении певицы, поскольку семье недоставало некоторой суммы (его письмо есть на сайте организации). На следующий день был объявлен сбор средств для помощи Жанне. В акции приняли участие сотни тысяч телезрителей, собрав 68 миллионов рублей.

Автор: Наталья Аряева25 августа 2017, 13:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

567

комментарии

Политика

Кобзон рассекретил место жительства Януковича
Москва предлагает Трампу закончить войну санкций
Польша наживает новых врагов в Европе
Германия отомстила Эрдогану за атаку на Меркель

Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" с позором выгнали за лесбиянство
Полуголую Шейк застукали в обнимку с рыжей цыпочкой
Маргарита Терехова бросилась на колени перед больной дочерью
Убитая горем Исинбаева просит помолиться за умершую маму

Проишествия

Аэропорт Домодедово затопило (видео)
Россиянка выкрала сына у опекунов в Италии
Умер знаменитый балетмейстер Владимир Василев
"Теракт после парада": Украину напугал взрыв в центре Киева

Lifestyle

Учитель защитил одержимого Серебренникова
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Что будет с наследием Веры Глаголевой
Рокер Федор Чистяков отказался выступать в России
Шоу-бизнес

Жена о смерти Александра Маслякова

Супруга прокомментировала информацию о кончине телеведущего
Шоу-бизнес

Кобзон о маленькой пенсии Пугачевой: Вранье

Певец рассказал о доходах и тратах
Шоу-бизнес

Беременная жена Малахова расплакалась из-за смертельного диагноза

Наталья Шкулева не сдержала слез на съемках
Шоу-бизнес

Маргарита Терехова бросилась на колени перед больной дочерью

Актриса поспорила с матерью из-за лечения своей наследницы

Гороскоп

Совет на выходные
Малахов оставил Борисова без любви
Муж Успенской в опасности
Помолодевшая Пугачева питается за счет детей

Фоторепортажи

Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова
Замужняя Александрова бросилась к запертому Серебренникову
Что случилось с внешностью Олега Меньшикова
Женщины Игоря Петренко

Спорт

Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
Мир заговорил о третьем ребенке Месси
Над Роналду нависло проклятие из-за игры с Россией
Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым

Регионы

В России выпал первый летний снег (видео)
Именинник 24 раза ударил ножом пристававшую подругу жены
Новый поворот в деле об убийстве чемпиона мира в Хабаровске
Начальник новгородского отелло перед смертью кричал "За что?"
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru