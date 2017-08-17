Русфонд в подробностях рассказал о миллионах Жанны Фриске

Адвокаты семьи Фриске обвинили Русфонд во всех смертных грехах. Чтобы внести ясность и объективность, организация напомнила, как расходовались средства на лечение звезды, составив отчет – бухгалтерскую справку.

По уставу фонда деньги собираются только для тех детей, чьи родители не могут самостоятельно оплатить лечение. Случай с Жанной Фриске стал исключением.

Владимир Фриске 19 января 2014 года попросил Русфонд оказать содействие в лечении певицы, поскольку семье недоставало некоторой суммы. Его письмо есть на сайте организации. На следующий день был объявлен сбор средств для помощи Жанне. В акции приняли участие сотни тысяч телезрителей, собрав 68 миллионов рублей.

Жанна мгновенно отреагировала: "Спасибо! Невозможно было представить, что в такой непростой для меня и моей семьи момент сотни тысяч людей отзовутся и поддержат меня словами, молитвами и деньгами. Собрана огромная сумма. Она значительно превышает стоимость лечения. И эти деньги, собранные сверх необходимого, Русфонд направит на спасение тяжелобольных детей... Жанна Фриске".

На 30 января сборы составили 68 746 583 рубля. В этот же день Русфонд получил счет из США на 4 665 600 рублей из клиники, где проходила лечение Жанна. В него были включены оплата ее пребывания в клинике в течение года и медицинского наблюдения. Вместе со счетом Русфонд получил комментарий врача Жанны, который попросил зарезервировать часть сборов на продолжение лечения: "После удачного завершения 12-месячного курса лечения Жанне Фриске может понадобиться его продолжение". Счет был оплачен, как и долг за предыдущее лечение в Майами. Оставалось 60 467 563 "благотворительных" рубля.

Из этих денег в тот же день по желанию Жанны Русфонд отправил 32 619 851 рубль на оплату лечения девяти онкобольных детей. А через полгода Владимир Фриске написал заявление в организацию с просьбой заморозить на дальнейшее лечение и реабилитацию Жанны 25 011 789 рублей.

Поскольку благотворительные фонды не вправе держать на своих банковских счетах целевые пожертвования, оставшиеся 25 011 790 рублей были переведены на личный счет Жанны. И она обещала предоставить отчеты о тратах. И дважды подписала это обязательство: в договоре и в заявлении на перевод ей денег.

Певица умерла 15 июня 2015 года. К этому времени в Русфонд от семьи Жанны поступило несколько отчетов на общую сумму 4 120 959 рублей. А спустя полгода после смерти артистки, 14 декабря, организация передала нотариусу заявление о претензиях к ее наследственному имуществу на 20 890 831 рубль.

Родных Фриске 22 декабря уведомили в необходимости до 15 января 2016 года предоставить документы о расходах на сумму 20 890 831 рубль. Но ответа не было. И через месяц фонд направил в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения денег. Факт мошенничества со стороны родителей Жанны на тот момент установлен не был.

Русфонд 13 января 2017 года подал повторный иск в Перовский суд Москвы с требованиями в отношении имущества Жанны Фриске. После нескольких предварительных заседаний 19 мая иск организации был удовлетворен в полном объеме. Суд постановил взыскать с ответчиков, Владимира Фриске, Ольги Копыловой и Платона Шепелева 21 633 214 рублей. Родители Жанны Фриске подали апелляцию, но Мосгорсуд их жалобу отклонил. 10 августа решение вступило в силу, – сообщил сайт "Комсомольская правда".