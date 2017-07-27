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Подлинная миссия Ксении Собчак

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Лена Миро оценила новые фотографии Ксении Собчак. Известный своим острым языком блогер выразил неожиданную миссию жизни телеведущей, которая противоречит общепринятому мнению.

Продолжение: Что стало с лицом Даны Борисовой

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В своем "Живом журнале" Лена Миро развила мысль, что для женщины важно выйти замуж не по "любви, а по зову овуляции". Поводом для такого вывода послужили изменения многих женщин во время брака. В качестве примера Лена привела телеведущую Ксению Собчак, причем высказалась в ее адрес весьма жестко.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В частности, Лена заявила о том, что Ксения сильно поправилась. "Даже задранный вверх блин лица не в состоянии скрыть мешок сала, свисающий под ее подбородком. Ослепленный семейной жизнью глаз замыливается, и тогда в в публичном пространстве появляются фотографии, на которых Собчак предстает тяжелой матроной с заплывшим лицом", – констатировала Лена Миро.

Далее блогер высказала неожиданную (если не сказать революционную) идею. По ее мнению, цель жизни Ксении Собчак – построить счастливую семейную жизнь. "Ксения – яркий пример женщины, для которой "выйти замуж и родить" – главная миссия в жизни. Впрочем, Собчак своих пахнущих борщом и детским говном амбиций стеснялась, пытаясь представь в глазах общественности женщиной продвинутой и свободной. Однако как только подлинная цель была Ксенией достигнута, она расслабилась: наела ***, наела лицо, и главное – нацепила на него выражение довольной бабы, которая успокоилась", – заявила пользовательница Сети. При этом она отметила, что "в этом выражении нет ничего плохого".

Отметим, что недавно Ксения Собчак опубликовала фотографию на своей страничке в Instagram, которую сама же признала неудачной. На снимке светская львица запечатлена в свободном фиолетовом свитере, кепке и солнцезащитных очках. "Ваще не "на моде" и выгляжу ужасно, но почему-то это совершенно все равно, так как счастья кругом очень много:))))", – подписала снимок Собчак.

Автор: Наталья Аряева27 июля 2017, 10:41
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