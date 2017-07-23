Собчак напугала страшным видео с сыном

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак опубликовала необычное видео. Звезда запечатлела своего сына под водой, чем очень напугала поклонников.

Короткий ролик появился на личной странице звезды в социальной сети Instagram. На опубликованных кадрах видно, как ребенок делает кувырок под водой.

Видео шокировало поклонников Собчак. "Главное – не захлебнуться", – пишет один из подписчиков. "Ой, я так боюсь", – отмечает другой комментатор. "Ребенок воды наглотался, изверги", – возмущается третий.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 23 2017 в 2:02 PDT

Некоторые пользователи отметили, что Ксения Собчак и ее муж Максим Виторган поступают правильно, когда выполняют с ребенком такие упражнения. В частности, комментаторы отмечали, что это очень полезно для малыша. Тем не менее, далеко не все разделяют это мнение. "Кошмар", – сокрушается один из интернет-пользователей.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 18 2017 в 5:44 PDT

Напомним, ранее о методах воспитания Собчак высказалась ее мать Людмила Нарусова."Закаляют ребенка и купают его при температуре 33 градуса, (мне) хочется сделать воду потеплее, но я их слушаю, правда, мне не нравится это", – рассказала она.